La Banque Nationale du Canada annonce son intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce que son conseil d'administration a autorisé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin d'acheter à des fins d'annulation un maximum de 7 000 000 de ses actions ordinaires en circulation, soit environ 2,07 % des 338 269 824 actions ordinaires émises et en circulation en date du 28 novembre 2023. Cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités est sujette à l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada et de la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Il est prévu que cette d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités commencera le ou vers le 12 décembre 2023 et se terminera au plus tard le ou vers le 11 décembre 2024. Le nombre réel d'actions ordinaires à être rachetées et le moment des rachats seront déterminés par la Banque. Selon les termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, les rachats doivent être effectués que sur approbation des autorités réglementaires, et les actions ordinaires rachetées seront annulées.

Tous rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX et/ou tout autre système de négociation parallèle canadien au cours du marché au moment de l'acquisition, et seront effectués conformément à toutes les exigences réglementaires applicables.

La Banque peut établir périodiquement des programmes automatiques en vertu desquels son courtier, Financière Banque Nationale inc., rachèterait des actions de la Banque aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités selon certains critères prédéfinis par la Banque.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités offrira à la Banque une souplesse supplémentaire pour gérer le capital.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 424 milliards de dollars au 31 octobre 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

