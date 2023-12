Le Concours canadien de journalisme s'ouvre avec de nouvelles catégories





TORONTO, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme acceptera pour la première fois des candidatures dans des langues autres que le français ou l'anglais alors que s'ouvre aujourd'hui sa 75e édition annuelle.

Les soumissions dans d'autres langues pourront se faire dans la catégorie Sujet spécial, qui a été créée en 2022 pour permettre de reconnaître des questions d'une importance particulière au cours d'une année civile. Le sujet spécial de l'an dernier portait sur les questions autochtones et les changements climatiques.

Le sujet de cette année, le journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais, a été choisi dans le cadre d'un engagement continu visant à rendre le concours plus diversifié et plus inclusif, afin de mieux refléter la gamme des publications et du journalisme à travers le pays.

Les catégories de photographie ont également changé.

Une nouvelle catégorie, le Reportage photo, a été approuvée par le conseil des gouverneurs du CCJ lors de sa réunion du 28 septembre. Ce prix récompensera un reportage ou un essai visuel composé de plusieurs images et mettant en valeur une photographie exceptionnelle sur un sujet ou un thème unique. Les photographes peuvent présenter jusqu'à 10 photos publiées le même jour ou tout au long de l'année civile.

Il y a trois autres catégories de photographie en 2023 : Photo d'actualité, Photo documentaire et Photo de sport.

Le concours est ouvert aux publications imprimées ou numériques qui paraissent au moins cinq jours par semaine. Les petits journaux canadiens non quotidiens qui publient généralement au moins cinq jours par semaine en ligne - mais qui n'atteignent pas toujours ce seuil - sont également admissibles au concours.

Pour être admissible, une candidature doit avoir été originellement publiée en 2023 par une organisation admissible, dont le travail a été effectué par un candidat admissible tel que défini par les règles du concours. On peut consulter ici les règlements du concours, alors qu'on peut trouver ici les procédures d'inscription au concours et les conseils pour utiliser le système. La liste des catégories se trouve ici.

Les frais d'inscription au concours demeurent cette année à 30 $ par soumission. On annoncera le nom des finalistes à la mi-mars et les lauréats seront connus lors d'un gala en présentiel le 26 avril à l'Hôtel Chelsea à Toronto. Les billets seront mis en vente le printemps prochain.

Les candidatures dans les 23 catégories seront acceptées du 1er décembre 2023 au 15 janvier 2024.

Le travail qui ne correspond pas nettement aux 23 catégories, incluant le travail effectué par des organisations non admissibles comme les téléradiodiffuseurs ou les magazines canadiens peuvent être admissibles à une Distinction honorifique spéciale. La Distinction, décernée pour la première fois en 2022, vise à ouvrir la voie à l'expérimentation dans le domaine du journalisme, en transcendant les catégories, les salles de rédaction et le secteur en entier. Tous les types de journalisme seront pris en compte pour la Distinction, y compris texte, vidéo, audio, photo, graphique, bulletins d'information et médias sociaux. Le lauréat de l'année dernière, Room Up Front, est un programme de mentorat géré par des bénévoles qui cherche à combattre les inégalités dans la communauté du photojournalisme canadien.

Les candidatures à la Distinction peuvent être soumises par les organisations qui ont réalisé le travail ou par des membres du public. Il n'y a pas de frais d'inscription pour les candidatures à la Distinction. On peut en apprendre davantage sur la procédure de nomination pour la Distinction ici.

Même si les lettres de présentation ne sont pas obligatoires pour toutes les catégories, elles sont encouragées parce qu'elles fournissent un contexte précieux aux juges. Une vidéo sur la façon de rédiger une lettre de présentation peut être consultée ici.

Après l'ouverture des candidatures le 1er décembre, les dates de fermeture des candidatures seront échelonnées de la façon suivante :

Culture et divertissement : mardi 9 janvier

Journalisme spécialisé (Prix Joan Hollobon) : lundi 15 janvier

Nouvelle de dernière heure (Prix Stuart M. Robertson) : lundi 15 janvier

Économie : jeudi 11 janvier

Chronique (Prix Mary Ann Shadd Cary) : jeudi 11 janvier

Caricature : mardi 9 janvier

Éditorial (Prix Claude Ryan) : mardi 9 janvier

Texte explicatif : jeudi 11 janvier

Photo documentaire : mardi 9 janvier

Photo d'actualité : samedi 13 janvier

Reportage à caractère international (Prix Norman Webster) : samedi 13 janvier

Grande Enquête (Prix George Brown) : lundi 15 janvier

Reportage à caractère local (Prix E. Cora Hind) : jeudi 11 janvier

Reportage élaboré (Prix William Southam) : samedi 13 janvier 13

Reportage photo : lundi 15 janvier

Politique (Prix John Wesley Dafoe) : samedi 13 janvier

Présentation/Conception graphique : samedi 13 janvier

Projet de l'année (Prix John Honderich) : samedi 13 janvier

Reportage bref (Prix Bob Levin) : lundi 15 janvier

Sujet spécial (Journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais) : lundi 15 janvier

Sport : mardi 9 janvier

Photo de sport : jeudi 11 janvier

Reportage en continu : samedi 13 janvier

Les possibilités de commandite sont ouvertes pour le gala et pour les prix parrainés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec Jeff Smith aux coordonnées ci-dessous.

Il s'agit de la 75e année du programme de prix et de la 35e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Pour plus d'information, communiquez avec :

Bev Wake

Directrice générale

Concours canadien de journalisme

[email protected]

604-220-7254

Andria Samis

Directrice de programme

Concours canadien de journalisme

[email protected]

416-738-3654

Jeff Smith

Directeur des commandites

Concours canadien de journalisme

[email protected]

SOURCE Concours canadien de journalisme

1 décembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :