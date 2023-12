35e Vigile Montréalaise - Le VIH, c'est l'affaire de toustes : célébrons la diversité de nos communautés





MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) souligne la 35e vigile montréalaise de commémoration pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida qui se tiendra le 1er décembre 2023 à 17h00 au Parc de l'Espoir.

La thématique choisie cette année, « 35e Vigile Montréalaise: Le VIH, c'est l'affaire de toustes : Célébrons la diversité de nos communautés », met en évidence les qualités intrinsèques de nos communautés: notre résilience, notre force, et notre beauté au sein d'une mobilisation unique depuis plus de 40 ans.

Néanmoins, on ne peut pas parler d'inclusion sans mentionner les disparités que vivent les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et toutes les communautés touchées par l'épidémie.

Le plaidoyer « La gorge serrée » du Portail VIH/sida du Québec dresse un portrait alarmant: « Actuellement, environ 1 personne sur 8 vit sous le seuil de la pauvreté au Canada, soit environ 12% des Canadiens et Canadiennes. Au sein des communautés de personnes vivant avec le VIH, cette proportion oscille de 45% à 65%?; ainsi, environ 1 personne vivant avec le VIH sur 2 vit aussi une situation de pauvreté ou d'insécurité financière. » L'étude du Portail conclut que le lien entre la pauvreté et le VIH est bidirectionnel, en ce sens qu'une personne en situation de pauvreté est plus à risque d'être exposée au VIH et un personne vivant avec le VIH a plus de risques d'être touchée par une situation de pauvreté. Ces deux crises ont plusieurs visages, et il faut reconnaître que les hommes de la diversité sexuelle et de genre, les travailleuses et travailleurs du sexe, les personnes qui consomment des drogues et les personnes à statut précaire, migrantes, Noires ou Autochtones sont particulièrement à risque dû à la criminalisation, la répression, et les barrières d'accès aux services publics qu'elles vivent quotidiennement.

Afin de pallier aux impacts de la désinformation et aux barrières d'accès aux services de santé, il est nécessaire d'investir dans des campagnes de sensibilisation basées sur des faits scientifiques et culturellement adaptés aux diverses communautés concernées (indétectable=intransmissible), de renforcer le filet social et garantir l'accès universel gratuit aux antirétroviraux et à tous les outils de prévention et de réduction des méfaits, tel que la PrEP, la PPE, le matériel de consommation sécuritaire ainsi que l'élimination des frais accessoires au dépistage des ITSS et du VIH.

Cette année encore, la vigile mêlera prises de parole et recueillement. Nous vous invitons à nous rejoindre afin de se recueillir et saluer la force et la diversité de nos communautés et montrer notre solidarité avec toutes les personnes vivant avec le VIH, ainsi que les communautés affectées.

À propos :

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) a pour mission de soutenir, de promouvoir les actions et de défendre les intérêts des membres et des communautés qu'ils représentent. La TOMS regroupe 30 organismes communautaires qui travaillent en prévention du VIH et ITSS et en promotion de la santé et du mieux-être, en hébergement et en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et autres ITSS, ainsi que leurs proches.

Notre présence en ligne:

Ressources:

1 décembre 2023 à 04:00

