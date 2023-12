Bybit célèbre 5 ans de bouleversements dans le secteur en franchissant le cap des 20 millions d'utilisateurs





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Bybit , l'un des trois principaux échanges de cryptomonnaies, est ravi d'annoncer avoir franchi une nouvelle étape dans son parcours de croissance en dépassant les 20 millions d'utilisateurs enregistrés. Cette étape souligne la position de Bybit à l'avant-garde de l'industrie des cryptomonnaies alors qu'il célèbrera son 5e anniversaire en décembre.

Depuis sa création, Bybit propose des solutions de trading innovantes, des plateformes conviviales et un service client 24 h/24 et 7 j/7 en plusieurs langues. Franchir la barre des plus de 20 millions d'utilisateurs enregistrés témoigne de la confiance que la communauté mondiale de trading accorde à Bybit.

« Bybit a fait ses preuves en tant que plateforme de cryptomonnaies sûre et très efficace, a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et directeur général. Atteindre les 20 millions d'utilisateurs enregistrés n'est pas seulement un chiffre pour nous ; cela représente la foi et l'enthousiasme d'une communauté qui croit au potentiel des cryptomonnaies et qui fait confiance à Bybit comme plateforme privilégiée. »

Bybit attribue sa croissance rapide à son innovation constante dans l'espace cryptographique, notamment avec l'introduction de bots de trading alimentés par l'IA, d'un marché des options sophistiqué et d'une communauté florissante de copy trading. Sa gestion prudente des risques et sa conformité accrue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ont permis à Bybit d'obtenir des licences aux Émirats arabes unis, au Kazakhstan et à Chypre.

« Nous sommes plus qu'une simple plateforme de trading ; nous sommes l'arche crypto et une passerelle vers le Web3 : la prochaine génération d'Internet, a ajouté Ben Zhou. Notre engagement envers nos utilisateurs reste plus fort que jamais, et nous sommes impatients d'introduire davantage de fonctionnalités et de services innovants dans un avenir proche. »

Bybit continue d'élargir son offre et d'atteindre de nouveaux sommets, ce qui lui permet de jouer un rôle central dans l'avenir de l'industrie des cryptomonnaies.

À propos de Bybit

Créé en 2018, Bybit fait partie des trois principaux échanges de cryptomonnaies en termes de volume, avec 20 millions d'utilisateurs. Il offre une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultrarapide, un service client disponible 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'un soutien communautaire multilingue. Bybit est fier d'être le partenaire des champions en titre des constructeurs et des pilotes de Formule 1 : l'équipe Oracle Red Bull Racing.

1 décembre 2023

