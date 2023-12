Juniper Research révèle que Comviva est le leader du marché des plateformes de portefeuilles numériques





La société se classe parmi les 15 premiers fournisseurs de plateformes de portefeuilles numériques en termes de capacité et d'aptitude

mobiquity® Pay permet plus de 7,5 milliards de transactions numériques pour 150 millions de clients représentant une valeur de 250 milliards de dollars par an

NEW DELHI, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , leader mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui que sa solution mobiquity® Pay a été positionnée comme leader du marché dans le dernier classement des compétiteurs en matière de portefeuilles numériques de Juniper Research . Comviva a été classée au premier rang en termes de capacité et d'aptitude et parmi les trois premiers leaders établis à travers le monde. Cette reconnaissance souligne l'engagement inébranlable de Comviva en faveur de diverses solutions de paiement numérique orientées vers le consommateur.

Comviva a également reçu l'or dans la catégorie « Meilleure plateforme de portefeuille numérique » lors des Juniper Research Future Digital Awards 2023 pour les Fintech et les paiements .

Le rapport sur les portefeuilles numériques offre une analyse indépendante du paysage actuel du marché des portefeuilles électroniques, et fournit un aperçu des opportunités et des défis qui s'y trouvent. Le rapport a évalué 15 fournisseurs de plateformes de portefeuilles numériques sur la base d'une série de critères, englobant l'excellence des produits, le positionnement sur le marché, la capacité et les compétences.

Srinivas Nidugondi, vice-président exécutif et responsable de l'exploitation des solutions FinTech chez Comviva, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme un leader établi pour notre plateforme mobiquity® Pay. Cette reconnaissance souligne notre dévouement inébranlable à l'innovation, à l'excellence et notre quête incessante de solutions de pointe dans le secteur des paiements numériques. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous continuons à redéfinir les paiements numériques et à donner du pouvoir aux entreprises et aux consommateurs dans le monde entier. »

Nick Maynard, vice-président de la recherche de marché Fintech chez Juniper Research, a commenté : « Comviva a été positionnée comme un leader établi car elle possède à la fois l'étendue des capacités pour proposer une plateforme de portefeuille numérique complète, et la qualité de la solution pour atteindre les objectifs des clients. Sa prise en charge de différents types de paiement, son large portefeuille de déploiements à ce jour et son innovation dans ce domaine ont été particulièrement salués. »

Mobiquity® Pay de Comviva est une plateforme de portefeuille numérique évolutive et riche en fonctionnalités. Elle sert les consommateurs, les commerçants, les entreprises, les banques, encourageant les opérateurs télécoms et les Fintechs à utiliser ses capacités. La plateforme offre un large éventail de fonctionnalités, allant de l'inscription numérique au paiement de factures et aux transactions avec les commerçants. Il s'agit d'une solution complète qui rationalise divers instruments de paiement au sein d'une plateforme unifiée, garantissant l'accessibilité à un large éventail d'utilisateurs, des personnes sous-bancarisées aux milléniaux et à la génération Z.

Contact

Sundeep Mehta,

+91 9910030732,

[email protected]

1 décembre 2023 à 00:51

