Et les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2023 sont...





MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - C'est à l'occasion de sa traditionnelle soirée-gala que l e Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a présenté les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2023. Ces prix récompensent les entreprises alimentaires qui se démarquent par leur innovation et leur créativité exceptionnelles dans leurs activités. Les projets d'innovation ont été évalués par un jury composé de professionnels oeuvrant dans l'industrie alimentaire.

Ce concours est présenté en partenariat avec la Banque Nationale du Canada , Desjardins , Fasken , Inno-centre et le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec .

Les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2023 sont :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Alcools distillés : LA MIELLERIE KING - DISTILLERIE ET HYDROMELLERIE pour ALVÉOLE - LA CRÈME ARTISANALE DU QUÉBEC

Chocolats, collations, desserts et confiseries : MAIS SOUFFLÉ BAD MONKEY POPCORN INC. pour son MAÏS SOUFFLÉ HEAT N' EAT

Jus et boissons : OATBOX pour sa BOISSON D'AVOINE BARISTA

Mets préparés, prêts à servir ou à assembler : TEMPEHINE pour sa SAUCE POUR PÂTE TEMPEHINE

Produits de boulangerie / pâtisserie : STILL GOOD pour son MÉLANGE DE FARINE TOUT USAGE REVALORISÉ

Produits de longue conservation : MAISON ORPHÉE pour L'HUILE PARFAITE

Produits de spécialité : FRUIT D'OR pour ses BLEUETS SAUVAGES ULTRA JUTEUX ET SANS RELÂCHEMENT D'EAU

Produits laitiers : AGROPUR COOPÉRATIVE LAITIÈRE pour son OKA ÉRABLE

Protéines animales LES FERMES PB pour ses SAUCISSES DE VOLAILLE-OKARA

Protéines végétales : CROQUE LUPIN pour ses LUPINS RÔTIS ASSAISONNÉS



Catégorie Emballage

CASCADES pour ses PANIERS À RABATS POUR FRUITS ET LÉGUMES FRAIS EN CARTON ONDULÉ

Catégorie Technologie & Productivité

PARADIS NORD INVESTISSEMENT INC. pour FIER-WITURBO(S) « LE VRAI JUS RÉ-INVENTÉ »

À l'occasion de ce concours, la Banque Nationale a remis le Prix Entrepreneuriat Banque Nationale à SANA, une entreprise qui favorise l'esprit entrepreneurial au sein de son équipe en encourageant ses employés à réaliser leurs idées.

De son côté, Fasken a remis le Prix Éco-responsable Fasken à STILL GOOD à qui le jury a octroyé le plus haut score pour le critère « Développement durable ».

De plus, le nouveau partenaire majeur Inno-centre a remis le Prix Productivité améliorée Inno-centre à FLOÈM qui récompense l'entreprise qui a mis en oeuvre des initiatives au cours des deux dernières années afin d'améliorer leur productivité et qui a obtenu d'excellentes retombées.

Finalement, le Prix Entreprise innovante Desjardins a été remis à PARADIS NORD INVESTISSEMENT INC., une entreprise qui présente un fort potentiel créatif et qui se réinvente constamment.

Le CTAQ félicite tous les finalistes et les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2023 et remercie les membres du jury et les partenaires pour leur implication.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 14 associations et plus de 630 entreprises membres représentant des ventes de plus de 35 G$ par année.

Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

30 novembre 2023 à 23:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :