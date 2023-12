Le conseil d'administration de Cameco nomme une nouvelle présidente





Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a annoncé aujourd'hui la nomination de Catherine Gignac au poste de présidente du conseil d'administration de Cameco à partir 1er décembre 2023.

Mme Gignac remplacera Ian Bruce, qui est décédé le 15 octobre 2023. M. Bruce était président du conseil d'administration de Cameco depuis mai 2018.

« Je suis honorée d'être nommée présidente et d'avoir l'opportunité de diriger ce conseil et cette équipe de direction exceptionnels, alors que Cameco continue de servir l'industrie prospère de l'énergie nucléaire » , a déclaré Mme Gignac. « C'est avec humilité que je succède à Ian, qui a su sagement maitriser les périodes tumultueuses et a contribué à la réussite actuelle de Cameco. »

Mme Gignac est membre du conseil d'administration de Cameco depuis 2014. Elle est présidente du comité des nominations, de la gouvernance de l'entreprise et du risque. Elle siège au comité d'audit et au comité financier et technique. Elle possède plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers et dans l'industrie minière et a occupé des postes importants en tant qu'analyste de recherche sur les actions minières auprès de grandes sociétés de courtage mondiales et de boutiques indépendantes. Mme Gignac, qui a travaillé auparavant comme géologue, possède une vaste expérience de l'analyse de la valeur des projets et des investissements.

« Catherine a été un membre important du conseil d'administration de Cameco pendant près d'une décennie et a apporté une vision et une expertise technique précieuses dans le cadre des questions variées et complexes auxquelles notre entreprise a été confrontée. Je me réjouis de voir Catherine assumer le rôle de présidente du conseil d'administration et continuer à défendre les travaux de Cameco », a déclaré Tim Gitzel, président-directeur général de Cameco.

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour fournir l'énergie d'un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût, ainsi que des investissements importants dans le cycle du combustible nucléaire . Nous détenons également des intérêts dans les sociétés Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan, au Canada.

30 novembre 2023 à 20:40

