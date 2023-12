Casio s'apprête à lancer un modèle de la ligne MR-G avec une forme emblématique et un bracelet Dura Soft confortable





TOKYO, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau modèle de la ligne MR-G, la ligne phare de la marque de montres résistantes aux G-SHOCK. Le nouveau modèle MRG-B5000R hérite de la forme emblématique de la toute première G-SHOCK ? qui représente le point d'origine de la marque ? et est équipé d'un bracelet Dura Soft très confortable.

S'appuyant sur le concept de fournir « le nec plus ultra en matière de montres robustes », la ligne MR-G est au sommet de la marque G-SHOCK, alliant une technologie de pointe et des techniques de travail du métal de haut niveau. Héritant de la forme emblématique de la G-SHOCK originale, la MRG-B5000 originale est sortie en 2022. Équipée d'une lunette à structure Multi-Guard permettant un polissage de précision, la montre est composée de matériaux de pointe, dont le COBARION®, un alliage ultra-dur, et bénéficie d'une finition polie artisanale. Avec de telles caractéristiques, elle s'est avérée très populaire en tant que modèle phare de la marque G-SHOCK.

La nouvelle MRG-B5000R s'appuie sur la MRG-B5000 et est dotée d'un bracelet souple et confortable Dura Soft qui offre une souplesse d'utilisation digne de la ligne phare de la marque G-SHOCK et qui convient aussi bien à des occasions formelles qu'à des situations actives. Le bracelet Dura Soft offre une forte résistance à la décoloration, aux taches et à la détérioration au fil du temps, et le moulage par insertion des composants en titane améliore également la solidité de la connexion du bracelet au boîtier. Le bracelet présente une texture douce et confortable, offrant un ajustement parfait, même lors d'activités rigoureuses.

Le design de la montre rend hommage à la palette de couleurs de la DW-5000C-1B, la version dorée de la toute première G-SHOCK. Un revêtement en carbone de type diamant (DLC) est appliqué sur le boîtier et une finition IP dorée sur les boutons latéraux. Le cadran présente également des accents dorés. Le bracelet incorpore des motifs texturés hérités des motifs qui perdurent depuis la toute première G-SHOCK, notamment les symboles « SHOCK RESIST » et le motif en brique.

COBARION® est une marque déposée de Iwate Industry Promotion Center et est fabriquée exclusivement par Eiwa Corporation.

