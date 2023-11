À l'occasion de son 50e anniversaire - Le Conseil du statut de la femme présente son documentaire Les héritières





Produit en collaboration avec Les productions Bazzo Bazzo et porté par Marie Soleil Dion

MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil du statut de la femme dévoile ce soir, à l'Office national du film du Canada (ONF), le documentaire Les héritières, un autre projet phare réalisé dans le cadre de son 50e anniversaire. Produit en collaboration avec Les productions Bazzo Bazzo et porté par la comédienne Marie Soleil Dion, Les héritières nous convie à la rencontre de pionnières et de femmes qui tracent la voie, chacune dans leur domaine. Les histoires intimes et collectives de femmes inspirantes ainsi que leur contribution à la société québécoise sont mises en lumière à travers ces rencontres et ces témoignages uniques. Les héritières sera diffusé en 2024 à Télé-Québec et lors de plusieurs projections publiques.

Marie Soleil Dion : un devoir de mémoire

Marie Soleil a 39 ans. Elle est consciente de vivre dans un monde autrement plus égalitaire qu'il y a un demi-siècle. Si des pas de géant sont constatés dans plusieurs sphères de la vie des femmes - droits, travail, salaires, équité, liberté de choix... -, plusieurs défis persistent au sein de la société québécoise. Cinquante ans après la création du Conseil du statut de la femme, entre le passé et le présent, qu'en est-il de l'égalité entre les femmes et les hommes?

Pour y voir clair, la comédienne s'invite dans le quotidien de femmes inspirantes, héritières de cinq décennies d'effervescence sociale et féministe. Politicienne, scientifique, entrepreneure, artiste, travailleuse forestière, ces Québécoises incarnent, chacune à leur manière, les progrès accomplis par les femmes. De Québec à Chapais en passant par Montréal, à travers des réflexions profondes et sensibles, Marie Soleil explore plusieurs sphères investies par les femmes depuis les années 70 : le pouvoir, le savoir, l'avoir et l'être. Chacun de ces grands thèmes est incarné par des femmes engagées et authentiques, dans une distribution remarquable*.

L'héritière et la pionnière

Tout au long du récit, ces témoignages sont mis en relief grâce à un fil narratif tissé entre Marie Soleil - l'héritière - et Aline Desjardins - la pionnière. En dialogue avec Marie Soleil, l'illustre journaliste, qui a donné la parole aux femmes pendant plus de quarante ans, porte un regard éclairé sur les enjeux contemporains d'égalité. Plusieurs documents d'archives et infographiques viennent appuyer le parcours de ces précurseures et héritières qui, ensemble, illustrent le chemin parcouru par les Québécoises depuis cinquante ans pour la reconnaissance de leurs droits.

« Les cinq dernières décennies ont été riches en avancées pour les femmes et la reconnaissance de leurs droits. En ce 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme, nous tenions à mettre en lumière les grands changements initiés par nos précurseures, celles qui nous ont donné le souffle pour continuer d'avancer vers l'égalité. Les héritières de notre documentaire sont des femmes créatives et investies. J'espère qu'elles inspireront, à leur tour, plusieurs autres femmes à s'épanouir et à réaliser tous les possibles. »

- Me Louise Cordeau, C.Q.

Présidente du Conseil du statut de la femme

« C'est important pour moi de participer à ce projet, car nous avons un devoir de mémoire collective. Il faut se souvenir et célébrer les pionnières qui ont façonné notre liberté grâce à leurs actions personnelles et sociales. On doit aussi être conscientes de la fragilité de nos acquis et demeurer vigilantes. »

- Marie Soleil Dion

Comédienne

Les héritières sera diffusé en 2024 à Télé-Québec et rayonnera lors de plusieurs séances de visionnement dans divers lieux publics, culturels, communautaires, institutionnels et autres. Le documentaire sera notamment présenté au Musée de la civilisation à Québec, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dans le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent. D'autres dates et lieux seront ajoutés dans les prochaines semaines.

Pour toute information sur le documentaire, incluant la programmation complète des projections, consultez la page Les héritières sur le site Web du Conseil du statut de la femme.

* Distribution

Aline Desjardins, journaliste et animatrice - Isabelle Lessard, mairesse de Chapais (2021-2023) - Julie Boilard, coordonnatrice logistique forestière à Chapais - Laurie Rousseau-Nepton, astronome à l'Observatoire Canada-France-Hawaï et première autochtone canadienne à obtenir un doctorat en astrophysique - Anne Boulianne, mère de Marie Soleil, enseignante, directrice d'école et commissaire à la retraite - Anja Okuka, directrice du développement des affaires chez Café Castelo et relève de l'entreprise familiale - Nikolina Okuka, mère d'Anja, copropriétaire de Café Castelo, artiste visuelle et propriétaire de la Galerie d'art uNo de Québec - Marie-Claude St-Laurent, comédienne, autrice, femme de théâtre, militante féministe et codirectrice artistique du Théâtre de l'Affamée -Anne Villeneuve, autrice et illustratrice de nombreux livres jeunesse, notamment de la bande dessinée Cap Égalité.

Durée : 51 minutes

À propos du Conseil du statut de la femme

Le Conseil du statut de la femme (CSF) est un organisme gouvernemental d'étude et de consultation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes fondé en 1973. Me Louise Cordeau, C.Q. préside le Conseil. Elle est appuyée par une assemblée de dix membres représentatives de divers milieux de la société québécoise. Le CSF conseille la ministre responsable de la Condition féminine et le gouvernement du Québec sur tout sujet lié à l'égalité, dans un objectif de justice sociale. De plus, il informe et sensibilise la population québécoise sur toute question liée à l'égalité.

