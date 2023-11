Bell obtient le plus grand spectre 5G+ au pays en acquérant des licences de 3 800 mégahertz





MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Bell a annoncé l'acquisition de nouvelles licences lors de la vente aux enchères du spectre de 3 800 mégahertz (MHz) organisée par le gouvernement fédéral. Ces nouvelles licences permettront à l'entreprise de continuer de livrer son service sans fil 5G+ ultrarapide et fiable à plus de consommateurs et d'entreprises partout au pays.

Renseignements importants sur l'acquisition du spectre sans fil de 3 800 MHz de Bell :

Bell a fait l'acquisition de 1,77 milliard de MHz par population (MHz/POP) pour 518 millions de dollars ( 0,29 dollar par MHz/POP).

par MHz/POP). Bell a obtenu 939 licences de spectre; des acquisitions qui lui permettent d'offrir 100 MHz du spectre de bande croisée de 3 500 MHz et de 3 800 MHz à approximativement 99 % de la population canadienne et qui contribuent à améliorer l'expérience numérique d'un plus grand nombre de consommateurs et d'entreprises dans tout le pays.

Renseignements importants sur la position de Bell en matière de spectre 5G+ :

Bell aura accès à un spectre 5G+ de premier ordre de 3,5 milliards de MHz/POP (en combinant les bandes de spectres de 3 500 et de 3 800 MHz).

de 3 800 MHz). Bell a fait l'acquisition de son spectre 5G+ pour une somme totale de 2,78 milliards de dollars ( 0,79 dollar par MHz/POP), le tarif le plus bas jamais obtenu par un fournisseur de services sans fil national.

Grâce à l'exploitation de son réseau 5G+ sur le spectre sans fil de 3 800 MHz et de son spectre actuel de 3 500 MHz , Bell sera en mesure d'offrir des vitesses plus rapides pour le téléchargement et la lecture en continu de vidéos en haute résolution ainsi que pour le téléversement de contenu à publier sur les médias sociaux et la sauvegarde de photos dans le nuage. Le spectre 5G+ de Bell offrira également une capacité de gestion accrue pour permettre à plus d'appareils de se connecter au réseau sans fil de Bell et réduire les latences afin d'obtenir un temps de réponse ultrarapide lors des communications en temps réel et des expériences immersives.

« Le service 5G+ de Bell est un élément important pour l'avenir numérique de notre pays. En effet, les entreprises, entrepreneurs et organismes peuvent tirer parti de notre réseau pour développer des innovations telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou augmentée, les jeux en nuage, l'Internet des objets de masse et la transformation industrielle, qui améliorent la vie des Canadiens. Dans le cadre de notre transformation d'une entreprise de télécommunications traditionnelle à un chef de file des services technologiques et des médias numériques, Bell continuera de livrer des technologies de pointe qui offrent de meilleures expériences aux clients et favorisent l'innovation partout au pays. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

Le réseau 5G de Bell est offert à 85 % des Canadiens et 51 % de la population du pays a accès au réseau 5G+ de Bell. Un déploiement complet est prévu au cours des prochaines années.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.[1] Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux et nos dépenses en immobilisations prévues, ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, les résultats positifs attendus de l'acquisition des licences de spectre de 3 800 MHz, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel de 2022 de BCE Inc. (BCE) daté du 2 mars 2023, au rapport de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres 2023 de BCE datés du 3 mai 2023, du 2 août 2023 et du 1er novembre 2023 ainsi qu'au communiqué de BCE daté du 2 novembre 2023 annonçant ses résultats financiers du troisième trimestre de 2023, déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (accessibles à Sedarplus.ca ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (accessibles à SEC.gov ). Ces documents sont également accessibles à BCE.ca .

___________________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

