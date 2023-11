Le ministre O'Regan présente les principales mesures de l'Énoncé économique de l'automne de 2023 visant à bâtir plus de logements, plus rapidement, et rendre le logement plus abordable





TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a visité un site de construction de logements locatifs à Toronto pour discuter de la façon dont le plan économique du gouvernement et l'Énoncé économique de l'automne de 2023 permettront de prendre d'autres mesures afin de bâtir plus de logements, plus rapidement, et de rendre le logement plus abordable.

Au cours de sa visite, le ministre O'Regan a mis en lumière l'investissement fédéral de 130 millions de dollars fait dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, qui aide à financer la construction de 390 nouveaux logements locatifs pour les Torontois. Le ministre a également discuté avec les travailleurs qui construisaient ces logements.

Le plan économique du gouvernement vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde, avec de bons emplois bien rémunérés sur lesquels les Canadiens peuvent compter. À un moment où la hausse des salaires est plus rapide que l'inflation, celle-ci continue de diminuer et les économistes du secteur privé s'attendent maintenant à ce que le Canada évite la récession que bon nombre d'entre eux avaient prédite. Et de toute évidence, ce plan fonctionne.

De nombreuses personnes au Canada ressentent les effets de l'augmentation rapide des taux d'intérêt à l'échelle mondiale, surtout lorsqu'elles tentent de trouver un endroit abordable pour y établir leur foyer. L'Énoncé économique de l'automne de 2023 cherche à relever ces défis par de nouvelles mesures ciblées visant à stabiliser les prix du logement, à protéger les Canadiens qui ont contracté une hypothèque et à rendre la vie plus abordable.

Il veille notamment à ce que les Canadiens aient accès aux mesures d'allégement hypothécaire sur mesure dont ils ont besoin à un moment où les taux d'intérêt sont plus élevés grâce à la nouvelle charte hypothécaire canadienne, qui décrit en détail l'allégement auquel les personnes peuvent s'attendre de la part de leurs banques s'ils éprouvent des difficultés financières.

L'Énoncé économique de l'automne de 2023 injecte également des milliards de dollars en nouveaux fonds pour construire plus de logements, plus rapidement, et rendre le logement plus abordable. En sévissant contre la location à court terme, de sorte que les logements puissent être des milieux de vie pour les Canadiens, et en aidant à augmenter le nombre de travailleurs de la construction dans tout le pays, le gouvernement fédéral dirige l'effort national visant à rendre le logement plus abordable dans l'ensemble du Canada.

« Notre plan économique vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde. Et cet Énoncé économique de l'automne représente la prochaine étape de notre plan. En mettant l'accent sur le soutien à la classe moyenne et la construction d'un plus grand nombre de logements, plus rapidement, nous prenons des mesures pour répondre aux priorités les plus importantes pour la population canadienne aujourd'hui. Nous continuerons de tout mettre en oeuvre pour obtenir des résultats pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, d'un océan à l'autre. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Nous devons construire plus de logements, plus rapidement, et rendre le logement plus abordable. Et tout cela sera construit par des travailleurs canadiens. Le coût de la vie est la grande priorité des gens en ce moment. Cet élément est donc au coeur de notre plan économique. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Les nouvelles mesures annoncées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023 s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7.

Le plan économique du Canada fonctionne :

s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7. Le plan économique du Canada fonctionne :

Depuis les 21 derniers mois, le taux de chômage au Canada s'est maintenu à un niveau plus bas qu'il ne l'a jamais été sous le gouvernement précédent. Le Canada compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie.

compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. La croissance des salaires dépasse l'inflation depuis neuf mois.

Le Fonds monétaire international prévoit que le Canada connaîtra la plus forte croissance économique du G7 l'an prochain.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais seulement), dans la première moitié de 2023, le Canada s'est classé au troisième rang des destinations en ce qui a trait à l'investissement direct étranger dans le monde, en plus d'afficher le plus haut taux d'investissement étranger par habitant du G7.

30 novembre 2023

