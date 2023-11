FORAGE ORBIT GARANT INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE À L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES





VAL-D'OR, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote à l'occasion de son assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui, à Val-d'Or.

Tous les candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction préparée en vue de l'assemblée ont été élus en qualité d'administrateurs de la Société. Les résultats des votes par procuration sont présentés ci-dessous :

Candidats aux postes

d'administrateurs Nombre d'actions Pourcentage des voix

exprimés Pour Contre Pour Contre M. Pierre Alexandre 22,121,979 181,000 99.19 % 0.81 % M. Jean-Yves Laliberté 19,403,129 2,899,850 87.00 % 13.00 % M. Pierre Rougeau 18,516,179 3,786,800 83.02 % 16.98 % Mme. Nicole Veilleux 22,121,979 181,000 99.19 % 0.81 % M. Mario Jacob 22,121,979 181,000 99.19 % 0.81 %



De plus, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été reconduit en tant qu'auditeurs de la Société.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 211 appareils de forage et approximativement 1 200 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web: www.orbitgarant.com.

