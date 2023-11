Avis aux médias - Remise du prix François-Houdé et des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois 2023





MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, invite les représentantes et les représentants des médias à la remise du prix François-Houdé et des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois 2023.

Date : Le vendredi 1er décembre 2023



Heure : Remise du prix François-Houdé à 13h

Remise du prix Pierre-Ayot et du prix Louis-Comtois à 14 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Salon Jeanne-Mance

155, rue Notre-Dame Est

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected] .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

30 novembre 2023 à 16:53

