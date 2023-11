Peptone et l'Institut de recherche en oncologie (IOR) de Bellinzona annoncent avoir conclu un accord de recherche collaborative





La collaboration sera axée sur la découverte de nouvelles cibles dans le cancer de la prostate

LONDRES et BELLINZONA, Suisse, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Peptone, un leader dans les domaines de la biophysique translationnelle et de la conception de nouveaux traitements contre les protéines intrinsèquement désordonnées (PID), et l'Institut de recherche en oncologie (IOR) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un accord de recherche parrainée collaborative sur le cancer de la prostate. La collaboration se concentrera sur l'identification et la progression de nouvelles cibles en oncologie en utilisant des modèles translationnels pour mettre au point des médicaments innovants pour les patients atteints du cancer de la prostate.

« La collaboration avec l'IOR associe l'expertise unique de Peptone en matière de protéines désordonnées à la puissance de l'apprentissage automatique génératif, des connaissances structurelles uniques sur les cibles désordonnées et des connaissances sur des patients atteints du cancer, générées par les travaux fondateurs du groupe du professeur Alimonti à Bellinzone, a déclaré Kamil Tamiola, docteur en physique et directeur général de Peptone. Notre collaboration est un excellent exemple d'un processus de transfert de technologie efficace et d'un écosystème de recherche et de biotechnologie en plein essor au Tessin, en Suisse. »

Peptone applique des approches expérimentales en matière de biophysique avancée au niveau atomique, y compris une nouvelle spectrométrie de masse par échange hydrogène-deutérium (HDX-MS) à ultra-faible latence, un supercalculateur et une IA générative pour interroger et traiter les protéines intrinsèquement désordonnées (PID). Les PID sont des protéines qui jouent un rôle important dans la santé et la maladie, mais qui, n'ayant pas de structure fixe, ont été difficiles, voire impossibles à traiter en adoptant les approches conventionnelles en matière de découverte de médicaments.

« Le cancer de la prostate reste une maladie très répandue dont les besoins cliniques sont largement insatisfaits, a déclaré le professeur Andrea Alimonti, docteur en médecine, nouveau directeur et professeur d'oncologie moléculaire à l'IOR. Nous sommes ravis de nous associer à Peptone pour cette collaboration de recherche axée sur la découverte de nouvelles cibles dans le cancer de la prostate. Les récentes découvertes de mon équipe démontrent que le cancer de la prostate à un stade avancé est régulé par plusieurs protéines intrinsèquement désordonnées, dont beaucoup peuvent également contrôler la réponse immunitaire de la tumeur. Le ciblage de ces protéines est une approche prometteuse pour lutter contre cette maladie difficile. »

À propos de Peptone

Peptone est une société de biophysique translationnelle qui se concentre sur la découverte de nouveaux traitements contre les maladies causées par des protéines intrinsèquement désordonnées. Les PID sont des protéines sans structure fixe qui jouent un rôle important sur la santé et la maladie. Pour plus d'informations sur Peptone, consultez peptone.io.

À propos de l'IOR de Bellinzona

L'Institut de recherche en oncologie, créé en 2003 à Bellinzone (Suisse), est affilié à l'Università della Svizzera Italiana (USI). Il accueille des chercheurs du monde entier qui mènent des recherches fondamentales et translationnelles en oncologie, avec un accent particulier sur la biologie du cancer, la génomique, l'oncologie moléculaire et les thérapies expérimentales. L'IOR est situé dans un tout nouveau bâtiment de recherche de haute technologie qui accueille plus de 20 groupes de recherche différents, avec des laboratoires et des installations de pointe. Avec l'Institut de recherche en biomédecine (IRB), l'IOR est membre des Instituts scientifiques de Bellinzone (Bios?), une association à but non lucratif récemment créée visant à promouvoir, soutenir et coordonner la recherche scientifique et les activités d'enseignement de ses membres.

