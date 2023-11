AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Miller assistera à une cérémonie de citoyenneté à l'Hôtel de ville de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 35 nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens du Canada provenant de 11 pays lors d'une cérémonie à l'Hôtel de ville de Sherbrooke. Le ministre sera accompagné par Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et par Raïs Kibonge, maire suppléant de Sherbrooke. La cérémonie sera présidée par la juge de la citoyenneté Rania Sfeir.

Date : Vendredi 1er décembre 2023



Heure : 11 h (HE)



Lieu : Hôtel de ville de Sherbrooke

191, rue du Palais

Sherbrooke (Québec) J1H 6J8

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45 (HE).

Les photographies et les vidéos seront permises durant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

30 novembre 2023 à 14:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :