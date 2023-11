Déclaration de Bombardier sur les aéronefs multimissions canadiens





MONTRÉAL, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, les employés de Bombardier et de GDMS-C, ainsi que les Canadiens, les dirigeants politiques et de l'industrie, et tous les fournisseurs qui ont soutenu haut et fort le talent canadien, partagent une déception commune face à la décision du gouvernement du Canada d'aller de l'avant avec l'attribution d'un contrat d'importance générationnelle sans un processus d'approvisionnement ouvert et juste, et sans procéder à l'évaluation des capacités de l'industrie locale à créer le prochain aéronef multimission.



Malgré de multiples conversations avec le gouvernement au cours desquelles nous avons sollicité une demande de propositions (DDP) ou un cadre plus détaillé afin de présenter les faits et les capacités clés de nos produits, aucun suivi de la sorte n'a été offert à Bombardier ou à ses partenaires. Aucun expert de l'industrie aérospatiale ou tierce partie n'a évalué nos capacités par la suite. Tout au long de ce processus, nous sommes demeurés déterminés et unis afin de promouvoir avec passion une solution de nouvelle génération et l'occasion représentée par ce programme de faire rayonner notre industrie. Nous sommes profondément reconnaissants des efforts de chacun en ce sens.

La solution que nous étions prêts à présenter aurait été un point tournant pour l'économie canadienne. Elle aurait non seulement créé et soutenu plus de 22 000 emplois, elle serait également devenue un modèle alors que de nombreux pays alliés à travers le monde considèrent notre offre comme l'avenir des avions multimissions. Le Canada a la chance unique de profiter d'une grappe d'entreprises manufacturières dans l'industrie aérospatiale qui suscite l'envie des pays du monde entier. L'avenir demeure prometteur pour les solutions de surveillance maritime que Bombardier est prête, disposée et capable d'offrir au Canada et au reste du monde. La plateforme offerte est moins coûteuse à acquérir et à exploiter puisqu'elle permet une économie d'environ 30 % sur les coûts d'exploitation, tout en réduisant les émissions de carbone d'environ 40 %. En 2023 et au-delà, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de ces éléments permettant de nous démarquer.

En somme, nous pouvons tous être fiers de la solution de nouvelle génération que nous étions prêts à livrer. Nous sommes convaincus que notre plateforme connaîtra du succès dans plusieurs marchés et établira une nouvelle norme en matière de patrouille maritime. Bombardier Défense s'est taillée avec grand succès une réputation de partenaire le plus flexible pour des pays partout dans le monde et nous continuerons de partager nos succès à cet égard.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Learjet, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc.

