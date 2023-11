Le système de paye de Telus est un échec incompréhensible, dénonce le Syndicat des Métallos





La section locale 1944 du Syndicat des Métallos exprime sa préoccupation face au désastre lié à la paye chez Telus, illustrant toute la détresse et la frustration collectives causées par la récente mise en oeuvre par l'entreprise d'un nouveau système de paye. La section locale 1944 des Métallos affirme que Telus a trahi ses travailleurs et travailleuses en les soumettant à huit semaines de chaos salarial généralisé, rappelant le fiasco du système Phénix du gouvernement fédéral.

« Le nouveau système de paye de Telus est un échec incompréhensible qui a entraîné de graves conséquences pour nos membres et les employés syndiqués à travers le pays », dénonce Donna Hokiro, présidente de la section locale 1944 des Métallos.

« Ce système n'est qu'un exemple supplémentaire de la trajectoire imprudente de réduction des coûts de l'entreprise. Nos membres nous disent qu'ils sont sous-payés et devraient percevoir des milliers de dollars en plus, qu'ils font face à des heures supplémentaires non rémunérées et qu'ils subissent des déductions inexactes. Aggravant encore les choses, certains membres reçoivent des paiements en trop, et Telus cherche à rectifier le tir en effectuant des déductions sur les chèques de paye au cours des semaines critiques précédant Noël », ajoute Donna Hokiro.

Cette situation a causé non seulement un mécontentement généralisé, mais aussi de graves difficultés parmi les membres qui se retrouvent maintenant à vérifier leurs propres chèques de paye pour s'assurer qu'ils ne comportent pas d'erreurs.

« Telus semble ignorer la véritable portée du problème et les préoccupations des membres touchés, qui sont déjà aux prises avec des défis financiers. La crise menace le fondement même de la relation travailleur-employeur ? une rémunération équitable pour le travail effectué », lance Donna Hokiro.

La section locale 1944 des Métallos souligne que Telus a sciemment et sans honte violé les dispositions énoncées dans la convention collective portant sur la rémunération des membres.

« Malgré le fait que Telus a reçu largement assez de temps pour corriger le problème ou revenir au système précédent, l'entreprise continue d'abuser de ses droits de gestion. Les coupures récentes et la délocalisation du travail de milliers de travailleuses et travailleurs canadiens indiquent en outre que Telus est confronté à un problème plus important dont il ne pourra pas se remettre », conclut Donna Hokiro.

La section locale 1944 des Métallos condamne le mépris flagrant de Telus à l'égard du bien-être et de la stabilité financière des travailleuses et travailleurs qui constituent l'épine dorsale de l'entreprise. La section locale 1944 des Métallos est résolue à exiger des mesures immédiates, la prise de responsabilité et la fin de ce cauchemar salarial.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

