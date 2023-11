Avis aux médias - Environnement et Changement climatique Canada tiendra un point de presse au sujet de la météo attendue cet hiver au Canada

DataVolt a signé un protocole d'accord avec le ministère des Technologies Numériques, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce de la République d'Ouzbékistan, pour développer des data centers «...

En décembre 2023, la Fondation BE OPEN se joindra aux conférenciers dans la Green Zone de la Conférence 2023 des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, qui est de loin l'événement le plus grand et influent au niveau mondial en matière...

Cirba Solutions, la première entreprise de recyclage et de gestion de batteries, élargit sa collaboration avec Call2Recycle, le principal programme de collecte, de logistique et de recyclage de batteries au pays. Cirba Solutions devient le partenaire...