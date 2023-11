SI Group inspire les futurs scientifiques grâce à un événement organisé avec le Sheldon ISD





Les étudiants ont appris à résoudre des problèmes grâce à la chimie au Centre d'innovation mondial de l'entreprise

THE WOODLANDS, Texas, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a accueilli une trentaine d'étudiants inscrits au programme STEM du Sheldon Independent School District de Houston, au Texas, au Centre mondial d'innovation de l'entreprise. L'événement a été organisé pour exposer les étudiants au monde de la chimie et à la résolution de problèmes par le biais de l'exploration scientifique.

La visite a mis en évidence l'engagement de SI Group à promouvoir l'enseignement des STEM et à inspirer la prochaine génération de scientifiques. Les étudiants ont participé à une journée remplie de sessions interactives et de démonstrations pratiques qui ont mis en évidence l'impact de la chimie dans des applications telles que des revêtements de boîtes de conserve plus sûrs, la dispersion des asphaltènes dans la production de pétrole brut et l'amélioration des performances des pneus de voiture. La visite comprenait une visite guidée des installations de recherche de pointe de SI Group, y compris les laboratoires d'analyse et de développement d'applications.

Cette occasion unique d'interagir avec l'équipe de scientifiques expérimentés de SI Group a donné aux étudiants un aperçu précieux des diverses facettes de l'industrie chimique. En outre, les scientifiques de SI Group ont participé à une discussion avec les étudiants sur le choix d'une carrière dans les STEM et sur les possibilités d'emploi une fois qu'ils auront rejoint le marché du travail.

« La visite de notre programme STEM à SI Group a ouvert les yeux des étudiants. Ils ont pu interagir avec des professionnels des STEM et découvrir le travail innovant effectué dans les laboratoires qui produisent de nombreux articles que nous utilisons tous les jours, a déclaré Becky Zalesnik, directrice exécutive des programmes innovants au Sheldon ISD. Des événements comme celui-ci aident les étudiants à prendre des décisions de carrière qui changent leur vie. Le partenariat entre notre école et des partenaires industriels tels que SI Group apporte bien plus qu'une leçon, nous formons ensemble la future main-d'oeuvre. »

« Nous sommes ravis d'avoir accueilli ces jeunes esprits brillants du Sheldon ISD dans le cadre de notre engagement continu en faveur de l'enseignement des STEM, a commenté Narsi Devanathan, vice-président de la recherche et du développement chez SI Group. En nous engageant avec eux dans un contexte réel, nous espérons leur insuffler une passion pour les sciences et éveiller leur curiosité quant aux possibilités qu'offre le domaine de la chimie. »

SI Group se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les écoles et les établissements d'enseignement locaux afin de promouvoir l'enseignement des STEM et de former la prochaine génération d'innovateurs.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. SI Group dispose de 20 sites de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com.

Contact pour les médias : Joseph Grande

Tél. : + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

30 novembre 2023 à 10:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :