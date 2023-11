XXImo devient l'un des premiers émetteurs de cartes Visa dans l'UE à traiter les paiements entièrement via le cloud d'AWS, tout en développant ses services pour aider les clients à répondre aux nouvelles exigences réglementaires





UTRECHT, Pays-Bas, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- XXImo , la plateforme de paiements de mobilité d'entreprise, a annoncé aujourd'hui se lancer intégralement dans Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, Inc., et devenir l'un des premiers émetteurs de cartes Visa de l'UE à traiter les paiements entièrement via le cloud d'AWS, au premier trimestre 2024. Le traitement des paiements via AWS Payment Cryptography et Visa Cloud Connect permettra à XXImo d'optimiser ses dépenses de fonctionnement et de faire évoluer son activité pour rendre les paiements de mobilité flexibles accessibles aux entreprises et aux revendeurs à travers l'Europe.

Le traitement intégral de ses paiements via AWS permettra à XXImo de faire évoluer et d'optimiser ses besoins en matière de plateforme et lui donnera l'infrastructure nécessaire pour développer rapidement ses activités dans toute l'Europe. En tant qu'établissement de paiement et de monnaie électronique (EMI) agréé, XXImo propose des cartes de paiement de mobilité avec un traitement des paiements conforme directement aux entreprises, et des solutions en marque blanche aux revendeurs dans les domaines du carburant, du stationnement, de la recharge, de gestion de la flotte et de location. XXlmo prévoit que la demande pour ces services conformes entraînera une croissance significative au cours des deux prochaines années.

XXImo soutient les politiques de mobilité modernes et fournit à ses clients une analyse détaillée de l'empreinte de mobilité de leurs employés qui leur permet de répondre aux exigences de déclaration des émissions de carbone de leurs entreprises. Les cartes XXImo sont acceptées dans l'ensemble du réseau de mobilité, y compris le transport aérien, les hôtels, toutes les formes de transports publics, la location de voitures, le partage de vélos et de trottinettes et le carburant, les clients peuvent donc proposer à leurs employés davantage d'options pour leurs déplacements tout en mesurant et en gérant leur impact environnemental.

XXImo répond à la demande croissante suscitée par les rapports et les réglementations en matière de développement durable en se lançant intégralement dans AWS, en fermant ses centres de données et en migrant toutes ses opérations vers AWS. Cela permettra d'assurer la continuité, la sécurité et l'évolutivité de sa plateforme de traitement des paiements. La mise en oeuvre d'une stratégie cloud native avec AWS permettra également à XXImo d'élargir le champ de sa recherche et développement avec Amazon Bedrock et Amazon SageMaker, en explorant comment l'intelligence artificielle générative (IA générative) peut améliorer l'expérience de gestion de la mobilité pour les clients et leurs employés, tout en utilisant l'apprentissage automatique pour ajouter de nouvelles couches d'analyse à ses rapports.

« Le fait de tout miser sur AWS et de traiter les paiements dans le cloud va transformer notre activité, en fournissant une nouvelle base puissante pour la croissance et l'innovation, a déclaré Zaheer Sacranie, directeur de la technologie de XXImo. Il s'agit d'un investissement dans l'avenir de XXImo qui, selon nous, produit déjà de solides résultats. »

« L'engagement de XXImo en faveur de l'innovation et de la durabilité pour ses clients s'aligne parfaitement avec les valeurs d'AWS, a déclaré Tanuja Randery, directrice générale d'AWS pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Cela ouvre la voie à des synergies potentielles intéressantes entre les deux entreprises, et nous sommes impatients de voir où l'utilisation innovante du cloud conduira XXImo. »

À propos de XXImo XXImo, la plateforme de gestion de la mobilité tout-en-un pour les entreprises et les revendeurs, a été fondée en 2011 et fait partie du groupe AutoBinck ? une entreprise familiale néerlandaise qui est devenue un acteur clé sur le marché européen de la mobilité. XXImo a des bureaux aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Pour en savoir plus, consultez xximo.com

À propos d'Amazon Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. Pour plus d'informations, consultez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2287466/XXlmo_1.jpg

30 novembre 2023 à 09:46

