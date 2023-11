Le gouvernement du Canada lance un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide





Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, est maintenant offert dans l'ensemble du Canada

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait aujourd'hui un grand pas en avant pour fournir du soutien en matière de prévention du suicide aux personnes qui en ont besoin, au moment où elles en ont le plus besoin. Le 9-8-8, numéro à trois chiffres de la nouvelle ligne d'aide pour la prévention du suicide au Canada, offre maintenant ses services par téléphone et par messagerie texte, en français comme en anglais, en tout temps (24 heures sur 24, sept jours sur sept), partout au Canada.

Le suicide demeure un grave problème de santé publique qui touche des gens de tous âges et de tous horizons, et il faut en faire plus pour aider les personnes en situation de crise. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada a versé 156 millions de dollars sur trois ans au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour la mise en oeuvre et la coordination du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. À compter d'aujourd'hui, les intervenants formés par un réseau de partenaires d'expérience sont prêts à répondre aux appels et aux messages textes envoyés au 9-8-8. Les intervenants qui répondent à ces appels et messages textes offriront du soutien avec compassion et sans jugement. Ils sont là pour aider les gens qui appellent ou envoient des messages textes à explorer des façons de se protéger lorsqu'ils se sentent accablés.

Le gouvernement du Canada et le CAMH ont travaillé de près avec des partenaires de nombreux secteurs différents au cours des mois précédant le lancement d'aujourd'hui. Ces partenariats forment la base du réseau du 9-8-8. Ce réseau inclut des partenaires régionaux, comme les centres de détresse du Grand Toronto (Distress Centres of Greater Toronto) et le centre de crise Gerstein (Gerstein Crisis Centre) de Toronto, le centre de détresse d'Ottawa (Distress Centre of Ottawa), le centre de formation et d'intervention pour le nord de la C.-B. (Intervention and Information Centre for Northern BC), l'Association canadienne pour la santé mentale (Edmonton), et d'autres partenaires de partout au pays, ainsi que des partenaires nationaux comme Jeunesse, J'écoute et la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, qui continueront de fournir par l'entremise du 9-8-8 des services spécialisés aux jeunes et aux communautés autochtones. Au fur et à mesure de la maturation et de l'évolution du système du 9-8-8, l'ASPC et le CAMH continueront d'explorer des façons de faire croître le réseau et d'appuyer les partenaires, actuels et futurs, du réseau.

Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez des idées suicidaires, appelez le 9-8-8 ou envoyez un message texte au 9-8-8.

Citations

«?Demander de l'aide est un signe de force, et non de faiblesse. Il y a de l'espoir et des ressources pour les personnes qui en ont besoin. À compter d'aujourd'hui, toute personne au Canada a accès en tout temps, peu importe où elle vit, à un important service permettant de sauver des vies. Tandis que nous célébrons le lancement du 9-8-8, nous devons aussi reconnaître que ce n'est qu'un début. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le CAMH, les provinces, les territoires et d'autres partenaires importants pour veiller à ce que le 9-8-8 continue de répondre aux besoins en constante évolution des diverses populations au Canada. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, et j'ai hâte de voir les contributions que ce service apportera.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Le lancement du 9-8-8 est un grand pas en avant pour ce qui est de rendre les ressources de prévention du suicide plus accessibles à tout le monde dans l'ensemble du Canada. Le 9-8-8 est un numéro facile à retenir qui permet aux personnes qui en ont le plus besoin d'avoir accès à des services qui sauvent des vies. Le 9-8-8 est là pour vous aider, où que vous soyez et en tout temps.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

«?Le lancement du 9-8-8 est une étape importante dans la prestation de soutien et de ressources nécessaires à la prévention du suicide, y compris dans les collectivités autochtones. L'inclusion au réseau 9-8-8 de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être permettra aux Inuits, aux Métis et aux membres des Premières Nations de bénéficier d'un service spécialisé. Elle offrira aux Autochtones le soutien culturellement approprié dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones du Canada

«?Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est le résultat d'une collaboration qui transcende les frontières géographiques, les secteurs d'activité et les cultures. Doté d'une expertise unique à titre de plus grand hôpital universitaire en santé mentale et dépendances au Canada, le CAMH est honoré de diriger la mise en oeuvre et l'exploitation de ce service vital offert aux quatre coins du pays. Le lancement d'aujourd'hui est une étape importante en vue d'offrir à toute la population canadienne un accès rapide et facile au soutien en matière de prévention du suicide.?»

Sarah Downey, présidente-directrice générale du CAMH

«?En tant que psychiatre, j'ai pu observer le pouvoir transformateur des relations humaines. Une seule conversation peut aider une personne à retrouver ses forces et à trouver de nouvelles façons de surmonter les épreuves. Si vous ressentez du désespoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide vous offre un espace pour parler sans jugement. Quelle que soit la situation que vous traversez, vous pouvez toujours nous contacter.?»

Dre Allison Crawford

Médecin-chef du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide et psychiatre au CAMH

Faits en bref

En moyenne, 4?500 personnes perdent la vie par suicide chaque année au Canada . C'est l'équivalent d'environ 12 personnes par jour.

. C'est l'équivalent d'environ 12 personnes par jour. En août 2022, le gouvernement du Canada a accueilli favorablement la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'adopter le 9-8-8 comme numéro à trois chiffres pour les appels et les messages textes visant à obtenir du soutien pour la prévention du suicide et en cas de crise. Les entreprises de télécommunications mettront le 9-8-8 en service d'ici le 30 novembre 2023.

a accueilli favorablement la décision du radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'adopter le 9-8-8 comme numéro à trois chiffres pour les appels et les messages textes visant à obtenir du soutien pour la prévention du suicide et en cas de crise. Les entreprises de télécommunications mettront le 9-8-8 en service d'ici le 30 novembre 2023. En préparation du lancement du 9-8-8, le gouvernement du Canada a annoncé en août 2022 que le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) dirigera la coordination de la prestation des services du 9-8-8 en s'appuyant sur son expérience de prestation du service Parlons suicide Canada .

a annoncé en août 2022 que le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) dirigera la coordination de la prestation des services du 9-8-8 en s'appuyant sur son expérience de prestation du service Parlons suicide . Le CAMH est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale au Canada et l'un des principaux centres de recherche au monde dans son domaine. Le rôle du CAMH dans la direction de la prestation des services du 9-8-8 au Canada repose sur son expérience de la prestation du service Parlons suicide Canada .

et l'un des principaux centres de recherche au monde dans son domaine. Le rôle du CAMH dans la direction de la prestation des services du 9-8-8 au repose sur son expérience de la prestation du service Parlons suicide . La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offrira du soutien aux personnes qui appellent le 9-8-8 en Cri, en Ojibwé, et en Inuktitut, sur demande.

