AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À VANCOUVER





VANCOUVER, BC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à Taleeb Noormohamed, député de Vancouver--Granville, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Carla Busnardo, membre du conseil d'administration de Soroptimist International de Vancouver, Carla Guerrera, présidente-directrice générale et fondatrice, Purpose Driven Development, et Naomi Brunemeyer, directrice, Développement régional, BC Housing.

Date : Le 1 decembre 2023 Heure : 10h00 HP Lieu : 546, avenue 13 Ouest Vancouver C.-B.





SOURCE Gouvernement du Canada

30 novembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :