PowMr lance la série SOLXPOW, qui révolutionne le marché des énergies renouvelables





BERLIN, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une importante démarche visant à l'amélioration des solutions d'énergie renouvelable, PowMr , une entreprise d'énergie solaire de premier plan, est fière d'annoncer le lancement de sa série révolutionnaire d'onduleurs de stockage d'énergie SOLXPOW. La gamme SOLXPOW, conçue pour les scénarios résidentiels et commerciaux, promet de révolutionner la façon dont l'énergie est stockée et utilisée, assurant une alimentation électrique ininterrompue et favorisant les pratiques énergétiques durables.

La série résidentielle, comprenant les modèles X1 et X2, est conçue pour répondre aux besoins divers des foyers modernes. La série X1, disponible dans des variantes allant de 3 kW à 8 kW, bénéficie d'une efficacité maximale remarquable de 97,6 %, d'un courant d'entrée photovoltaïque de 15 A et d'une capacité de charge / décharge robuste de 30 A. Sa technologie de commutateur de niveau UPS de 10 ms assure une alimentation électrique ininterrompue, un exemple de fiabilité et d'efficacité. La série X2, avec des options allant de 4 kW à 12 kW, augmente encore davantage cette performance avec un rendement maximal de 98,2 % et une capacité de sortie déséquilibrée unique à 110 %, ce qui en fait une solution idéale pour les foyers avec des demandes de puissance variables.

Pour les applications commerciales, PowMr présente les modèles X3 et X4, adaptés aux besoins énergétiques élevés des entreprises. La série X3, disponible dans des variantes allant de 10 kW à 20 kW, offre une efficacité maximale élevée de 98,4 % et une puissante capacité de charge / décharge de 40 A, adaptée aux opérations de plus grande envergure. La série X4, qui va de 25 kW à 50 kW, établit une nouvelle norme avec un rendement maximal impressionnant de 98,8 % et une capacité de charge / décharge substantielle de 100 A. Ces modèles sont équipés d'une fonction triphasée et de jusqu'à 4 MPPT, ce qui permet de connecter davantage de panneaux solaires et de répondre à divers besoins énergétiques commerciaux.

Tous les onduleurs SOLXPOW prennent en charge à la fois le réseau électrique et l'entrée photovoltaïque, ce qui garantit que l'alimentation n'est jamais coupée. Ces onduleurs sont compatibles avec les batteries haute tension pour une charge rapide et sont capables de gérer une puissance importante pour les gros appareils électroménagers. Dans une démarche d'autonomie énergétique, la série SOLXPOW permet aux utilisateurs de revendre l'énergie excédentaire au réseau, offrant ainsi un moyen de réduire les factures d'électricité ou de générer des revenus supplémentaires.

La série SOLXPOW de PowMr est dotée de toutes les certifications et fonctionnalités requises pour le marché européen, garantie de conformité et de sécurité.

« Ce lancement marque une étape importante pour PowMr et reflète son engagement à fournir des solutions énergétiques durables, efficaces et fiables », a déclaré Tony Zou, fondateur et directeur général de l'entreprise. Avec SOLXPOW, PowMr s'apprête à devenir un acteur clé sur le marché des énergies renouvelables, contribuant à un avenir plus vert et plus durable.

Pour en savoir plus sur la série SOLXPOW de PowMr, rendez-vous sur : https://powmr.com/collections/energy-storage-inverter

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2286847/SOLXPOW_X4_Series.jpg

30 novembre 2023 à 09:00

