Avis aux médias - Le Commissaire aux services en français par intérim publiera son Rapport annuel le jeudi 7 décembre





, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Carl Bouchard, le Commissaire aux services en français par intérim de l'Ontario, rendra public son Rapport annuel 2022-2023 le jeudi 7 décembre à 9 h 30, après le dépôt électronique de celui-ci à l'Assemblée législative.

Ce rapport couvre le travail du Commissaire et de l'Unité des services en français, au sein du Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Comme le requiert la Loi sur les services en français, le rapport traite des recommandations du Commissaire au gouvernement pour améliorer l'offre de services en français.

Le Commissaire Bouchard tiendra une conférence de presse au Studio des médias de Queen's Park le 7 décembre, de 9 h 30 à 10 h.

Les journalistes pourront y participer en personne ou par téléconférence.

La conférence de presse sera également diffusée en direct sur le site Web de l'Ombudsman - www.ombudsman.on.ca.

Le rapport, le communiqué de presse et le mot d'ouverture du Commissaire seront affichés sur le site Web de l'Ombudsman à 9 h 30 et partagés via nos médias sociaux.

Les journalistes accrédité(e)s qui souhaitent participer à la conférence de presse du Commissaire et obtenir au préalable une copie sous embargo du rapport sont prié(e)s de nous demander une invitation avant le mercredi 6 décembre à 14 h.

30 novembre 2023 à 09:00

