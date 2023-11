/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre O'Regan met en lumière les mesures de l'Énoncé économique de l'automne de 2023 visant à construire plus de logements, plus rapidement, et de rendre le logement plus abordable/





GATINEAU, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., visitera un site de construction de logements locatifs à Toronto pour y rencontrer des travailleurs et souligner comment l'Énoncé économique de l'automne de 2023 prendra des mesures pour bâtir plus de logements, plus rapidement, et rendre le logement plus abordable.

Un point de presse suivra l'activité.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 30 novembre 2023



Heure : 14 h 45 (HNE)



Lieu : 325, promenade Moriyama,

Toronto (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 13 h 30 (HNE) le jeudi 30 novembre 2023.

