NomuPay accélère sa croissance grâce à l'acquisition de Total Processing





NomuPay améliore son offre de paiement indépendante de toute passerelle grâce à l'ajout de fonctionnalités de services marchands comme la gestion des transactions récurrentes, l'analyse des risques et l'orchestration des paiements.

DUBLIN, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay, une plateforme de paiement moderne de bout en bout conçue pour s'étendre aux régions à forte croissance transfrontalière et de commerce électronique, a acquis Total Processing, un fournisseur de services marchands et de solutions de traitement des paiements sur mesure. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. NomuPay a confirmé que la transaction est un mélange d'actions et de liquidités. L'accord, qui intervient quelques mois seulement après l'annonce du financement de série A de NomuPay, permettra à l'entreprise irlandaise d'accélérer ses efforts d'expansion commerciale en Asie du Sud-Est, en Europe, en Turquie, ainsi qu'au Moyen-Orient.

Précédemment désignée comme l'une des sociétés de technologie financière privée à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni par le Sunday Times, la proposition de vente unique de Total Processing présente de nombreuses facettes. Alors que la société se targue d'offrir des services marchands intuitifs, dont des encaissements récurrents et un portail innovant destiné aux commerçants, c'est le dévouement indéfectible de l'organisation pour le service à la clientèle qui a finalement attiré l'attention du PDG de NomuPay, Peter Burridge. « Dans un secteur en proie à la surautomatisation, aux chatbots et aux solutions dites "simples", Total Processing se distingue comme une entreprise qui se soucie vraiment de l'expérience du commerçant, a expliqué Burridge. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la mission de l'équipe et sa volonté de devenir l'entreprise de paiement « la plus axée sur le client au monde » ; cet engagement est visible à chaque étape de la chaîne de valeur. De la rationalisation du processus d'intégration, à l'amélioration des taux d'autorisation et à la simplification de la gestion des rétrofacturations, l'approche consultative de Total Processing est résolument axée sur l'amélioration des activités de chacun de ses commerçants. »

Conçue pour simplifier l'infrastructure de paiement fragmentée en Asie du Sud-Est, en Europe et en Turquie, la plateforme de paiement unifié (uP) de NomuPay fournit des solutions de paiement évolutives et des capacités de gestion des données robustes qui ne dépendent pas de la passerelle. Avec l'intégration des services axés sur les commerçants de Total Processing, la société prévoit de maintenir cette approche agnostique, en proposant aux partenaires des fournisseurs de passerelle et de services de paiement des tableaux de bord de reporting clés en main, des outils de surveillance des transactions, une gestion de trésorerie multidevise et des capacités de décaissements transfrontaliers. Fournisseur agréé en Europe et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, NomuPay fournira à Total Processing des capacités d'acquisition supplémentaires à Hong Kong, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et dans l'Union européenne. « Le fait que les capacités d'acquisition de NomuPay soutiennent notre offre de services aux commerçants est un grand pas en avant, nous sommes alignés dans notre approche axée sur le client, et ce partenariat stimulera la croissance de Total Processing, a déclaré Robert Pailin, PDG de Total Processing. Avec plus de ressources, nous serons en mesure d'innover plus rapidement dans le domaine de la technologie, de pénétrer de nouveaux marchés et d'apporter encore plus de valeur à nos commerçants. Une période passionnante nous attend ! »

Suite à l'acquisition, NomuPay prévoit d'étendre l'outil marchand de Total Processing à Hong Kong et à d'autres marchés clés d'Asie du Sud-Est. La société tirera également parti de la présence de Total Processing au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis pour renforcer ses activités européennes et accroître sa part de marché au Moyen-Orient. « Chez NomuPay, notre objectif est de fournir à nos clients un "laissez-passer complet" pour les paiements, et nous leur garantissons ainsi la possibilité d'évoluer avec succès dans les régions à forte croissance, a déclaré Burridge. L'acquisition de Total Processing nous permettra de débloquer cet accès grâce à des solutions dédiées et à un service tourné vers le client. »

Depuis l'annonce de son tour de table du début de l'année, NomuPay a continué à se développer et à élargir son offre de produits. Cela comprend le lancement récent de ses capacités de paiement, qui permettent aux commerçants de décaisser à travers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique.

À propos de NomuPay

En tant que solution de paiement moderne complète, la plateforme de paiement unifié (uP) de NomuPay permet d'accepter et d'envoyer facilement des paiements en Europe et sur les marchés en expansion d'Asie du Sud-Est et de Turquie grâce à une intégration unique. Conçue spécialement pour soutenir vos efforts de croissance internationale, l'API sécurisée de la plateforme d'uP offre un large éventail de méthodes de paiement, y compris la carte, les solutions d'achat immédiat et de paiement différé, les plans de paiement échelonnés, et les méthodes de paiement alternatives locales en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, aux Philippines et en Turquie. Conçue pour permettre des paiements basés sur les flux de paiement spécifiques à votre organisation, la plateforme d'uP de NomuPay offre aux fournisseurs de paiement, aux grandes entreprises et aux marchés en ligne sophistiqués une visibilité et une traçabilité complète des paiements.?

Fondée en 2021, NomuPay est financée par des institutions et est présente à Dublin, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manille, Istanbul et Bangkok. L'équipe de direction est composée de vétérans de l'industrie ayant acquis une expérience antérieure chez Hyperwallet (un service PayPal), US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments et American Express.?

À propos de Total Processing

Créée en 2015, Total Processing transforme le secteur des paiements en portant une attention constante à ses clients. Basée à Manchester, la société propose des solutions de paiement sur mesure qui permettent de simplifier l'expérience des commerçants, des reportings améliorés, ainsi qu'une plateforme de paiements récurrents leader sur le marché. Grâce à son accès à un vaste réseau d'acquéreurs et à un large éventail de méthodes de paiement, Total Processing permet aux entreprises du monde entier d'améliorer leurs taux d'autorisation et leurs revenus.

Le dévouement indéfectible de Total Processing envers ses clients, associé à sa technologie de paiement de pointe, établit de nouvelles normes dans le secteur. Qu'il s'agisse de solutions de paiement innovantes ou d'outils avancés de prévention contre la fraude, Total Processing permet aux entreprises de prospérer dans l'économie numérique.

30 novembre 2023 à 08:35

