LA FONDATION D'HISTOIRE DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON LANCE UNE COLLECTION DE FOURRE-TOUT À SAVEUR HISTORIQUE





TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation d'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson est fière d'annoncer le lancement d'une collection spéciale de cinq fourre-tout originaux en toile qui rendent hommage à l'aide d'anciennes photographies aux bâtiments historiques et dorénavant emblématiques des magasins La Baie d'Hudson de Toronto, de Vancouver, de Montréal et de Calgary. Le produit de la vente de ces fourre-tout servira à soutenir la Fondation d'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui a pour mandat de favoriser la connaissance générale et de susciter l'intérêt quant à la place de HBC dans l'histoire du Canada. La fondation souhaite également contribuer au récit canadien pour veiller à ce qu'il soit inclusif et offre une représentation exacte de la culture, du savoir et de l'apport des communautés autochtones. Chaque fourre-tout de cette collection exclusive est offert au prix de 18 $ à labaie.com dès aujourd'hui et le sera dans les magasins La Baie d'Hudson [au cours des prochaines semaines].

« Ces bâtiments de HBC sont devenus des piliers architecturaux des villes présentées dans cette collection. L'architecture raconte l'histoire d'une époque, et les photographies que nous avons choisies représentent bien plus que les magasins illustrés. Elles incarnent une relation avec la communauté », déclare Tiffany Bourré, vice-présidente, Communications et Patrimoine.

Chaque fourre-tout de la collection est fait à 100 % de coton non blanchi et doté d'un large soufflet qui en augmente la robustesse et la commodité. Les images qui enjolivent ces fourre-tout sont tirées des archives de la Compagnie de la Baie d'Hudson et racontent chacune un chapitre de l'histoire de La Baie d'Hudson de 1910 à 1979.

ILLUSTRATIONS DES FOURRE-TOUT :

Calgary, 1929

Ce sac met en vedette le tout premier magasin phare La Baie d'Hudson. Ouvert en 1913, ce magasin se démarque des autres de HBC grâce à ses six impressionnants niveaux et à sa conception permettant un agrandissement éventuel. L'un des édifices les plus célèbres de la ville, il comprend de grands espaces pour le commerce de détail ainsi que le réputé restaurant Elizabethan. Sa majestueuse colonnade de 1930, un symbole de 116 mètres (380 pieds) de l'évolution architecturale et du prestige du magasin avec des colonnes en granite et des lanternes en bronze, le distingue.

Montréal, vers 1970

La riche histoire commerciale du bâtiment La Baie d'Hudson du centre-ville de Montréal commence avec celle de la chaîne Morgan's au milieu du 19e siècle. Le magasin de la rue Sainte-Catherine ouvre ses portes en 1891. Ce sont ses usines, situées au dernier étage et dont la mission était de créer des pièces su rmesure, qui le distinguent de ses concurrents comme la Compagnie de la Baie d'Hudson. Au cours des années 1920, de grandes vitrines et huit étages sont ajoutés au bâtiment. En 1960, HBC fait l'acquisition de Morgan's. L'illustration sur ce fourre-tout représente le passage du bâtiment aux mains de HBC et met en vedette l'emblématique « B » enrubanné de la refonte du logo La Baie en 1965.

Toronto, vers 1910

Évoquant le passé vibrant de Toronto, ce fourre-tout met de l'avant la façade emblématique du magasin de la Robert Simpson Company sur Queen Street, après son agrandissement de 1908. Ouvert en décembre 1894, le bâtiment conçu par l'architecte Edmund Burke est le premier à Toronto à comprendre une grande structure en acier. Dévasté par un incendie quelques mois après son inauguration, l'édifice est rebâti en 1896. La photographie sur le sac illustre les détails néo-romans du bâtiment : des arcs en demi-cercle couronnant les fenêtres aux initiales « RSC » gravées dans le verre, tous ces détails rappellent l'histoire de cette merveille architecturale.

Toronto, 1979

Ce fourre-tout présente l'emblématique magasin Simpson's de Queen Street devant le paysage torontois de 1975 et une représentation de 1979 de la passerelle Skywalk. Surplombant l'arrière-plan de la photographie, la Simpson Tower aux remarquables fenêtres en verre fumé, une merveille moderne signée John B. Parkin, ouvre ses portes en 1969. En 1978, la Compagnie de la Baie d'Hudson commence à acquérir les magasins Simpson's, ce qui marque le début d'une période de transformation. Une des vedettes du fourre-tout, la passerelle Skywalk symbolise la connexion du magasin avec le tout nouveau Eaton Centre en 1977.

Vancouver, 1959

Ce fourre-tout représente la façade contemporaine du magasin La Baie d'Hudson de Vancouver, réalisée en 1959. La première phase de l'évolution du magasin commence en 1913. Situé à l'angle de Georgia Street et de Seymour Street, il ouvre ses portes en mars 1914. Sa deuxième phase débute en 1925, alors que la section du bâtiment qui se trouve au coin Granville Street et Georgia Street est remplacée. Sa façade en terre cuite crème avec de superbes colonnes corinthiennes est alors prolongée. L'agrandissement de 1926 augmente la superficie du magasin du côté nord de Granville Street. L'architecture du bâtiment est modifiée pour la dernière fois en 1949, alors qu'une quatrième extension au nord de Seymour Street donne au magasin sa surface actuelle.

À PROPOS DE LA FONDATION D'HISTOIRE DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D' HUDSON

La Fondation d'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson a été créée après que HBC a fait don de ses archives et d'autres documents d'entreprise aux Archives du Manitoba, ainsi que de sa collection d'artéfacts au musée du Manitoba. L'organisation s'engage à financer la préservation et la promotion continues de ces deux collections, et à veiller à ce que toute la population y ait accès à perpétuité, en plus d'appuyer la Société Histoire Canada et d'autres projets d'importance reliés au patrimoine.

Aujourd'hui, la Fondation d'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson a pour mandat de favoriser la connaissance générale et de susciter l'intérêt quant à la place de HBC dans l'histoire du Canada. Elle souhaite également contribuer au récit canadien pour veiller à ce qu'il soit inclusif et offre une représentation exacte de la culture, du savoir et de l'apport des communautés autochtones. En reconnaissant le rôle joué par HBC dans la colonisation du Canada, la fondation vise notamment à faire avancer la réconciliation avec les peuples et les communautés autochtones.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE La Baie

30 novembre 2023 à 08:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :