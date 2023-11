/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre du Travail présentera une mise à jour économique à l'Empire Club of Canada/





GATINEAU, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan, sera à Toronto, en Ontario pour prononcer une allocution et participer à une discussion sur l'état des relations de travail au Canada et sur la manière dont les entreprises, les syndicats et le gouvernement peuvent travailler ensemble pour faire face aux changements structurels du marché du travail et faire croître l'économie.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 30 novembre 2023 Heure : 11h30 (HNE) Lieu : Fairmont Royal York 100 rue Front Ouest Toronto, Ontario

Cet événement est offert en formule hybride avec des options de participation virtuelle, ou en personne.

Les médias peuvent enregistrer l'événement en personne au besoin.

Pour vous enregistrer à l'événement en personne ou virtuellement, veuillez remplir les champs nécessaires demandés sur le site Empire Club of Canada.

