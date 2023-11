Ruavieja vous présente une nouvelle campagne de Noël émouvante





- La marque de liqueur a lancé sa campagne de Noël tant attendue en se fondant sur une découverte scientifique confirmant que nos vies défilent devant nos yeux juste avant notre mort

MADRID, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La grande marque de liqueurs galicienne Ruavieja a lancé « Le film de notre vie », sa campagne de Noël conçue par TBWA\Espagne, l'agence de création dirigée par Juan Garcia-Escudero. Le projet, qui s'inspire d'une découverte scientifique du neurochirurgien Ajmal Zemmar, vise à encourager le public à réfléchir à la vie et à l'importance de tous ces moments qui, mis bout à bout, composent l'histoire de chacun.

Une campagne fondée sur une découverte scientifique

Le célèbre neurochirurgien Ajmal Zemmar, médecin et professeur adjoint à l'université de Louisville, et son équipe ont été témoins d'un événement fortuit remarquable : le tout premier enregistrement de l'activité cérébrale d'une personne au cours des dernières secondes de sa vie.

Le résultat confirme la théorie selon laquelle notre vie défile devant nos yeux au moment de notre décès. Cette découverte a été rapportée dans l'étude publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience en 2022.

Huit personnes, une expérience de vie

Ruavieja a utilisé cette découverte pour créer sa campagne de Noël, qui véhicule un message puissant : l'histoire d'une personne est composée de moments partagés dont elle se souviendra à la toute fin.

Pour représenter cela de manière tangible, huit personnes ont participé à une expérience unique : faire « le film de leur vie. » Elles ont été appelées sans savoir qu'elles étaient sur le point de vivre une expérience unique : regarder une grande projection de ce à quoi ressemblerait le film de leur vie à l'instant même. Une compilation des moments les plus importants de leur existence, avec un point commun à tous les participants : les vedettes du film étaient leurs proches.

Ruavieja a ensuite enregistré le moment où ils regardaient le film, ainsi que leurs réactions, nous rappelant l'importance de passer du temps avec ceux que nous aimons.

La campagne reprend l'esprit de l'iconique campagne de 2018, « Nous devons nous voir davantage » et se conclut par le même slogan, qui nous rappelle qu'il faut donner la priorité à ce qui compte vraiment dans la vie.

La publicité a été conçue par l'agence TBWA\Espagne dirigée par Juan Garcia-Escudero et réalisée par Félix Fernández de Castro. La « bande-son de leurs vies » a été composée par le célèbre compositeur Fernando Velázquez, lauréat d'un prix Goya et d'un Latin Grammy Award, avec une chanson originale pour les vidéos et le projet.

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=RgmOXJ8Djyc

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2287129/Ruavieja.jpg

