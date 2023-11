Subway?? est la destination canadienne de choix pour la Journée nationale du biscuit





Pour l'occasion, Subway?? Canada lance son Biscuit au beurre d'arachide et aux brisures de chocolat avec Reese's Pieces d'édition limitée, et dévoile le tout premier Biscuit de 12 pouces au pays!

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Subway Canada a vendu plus de 77 MILLIONS de biscuits en 2022, qui, tous empilés, représentent une hauteur équivalente à 3 500 Tours CN! Cette année encore, Subway Canada continue de propulser l'accord de sandwichs parfait vers de nouveaux sommets en tant que destination canadienne pour les biscuits.

À l'occasion de la Journée nationale du biscuit, Subway Canada dévoile un tout nouveau Biscuit au beurre d'arachide et aux brisures de chocolat préparé avec des Reese's Pieces. Ce nouveau délice sucré est offert dans les restaurants Subway partout au pays pour un temps limité.

Mieux encore : le 4 décembre 2023, Journée nationale du biscuit, SubwayMD Canada lancera son tout premier Biscuit de 12 pouces à Toronto.

Inspiré de la nouvelle Série Subway et offert exclusivement lors de la Journée nationale du biscuit, ce plaisir gourmand, avec ses garnitures de choix, fera assurément fondre le coeur des gens d'ici.

« Le biscuit a toujours été le compagnon idéal d'un 12 pouces de Subway », a déclaré le chef de Subway Canada, John Botelho. « Subway est la destination de choix pour les biscuits au Canada. Cette année, nous en offrons encore plus aux gens d'ici en nous inspirant des sandwichs préférés de la Série Subway, combinés au goût délicieux de notre emblématique Biscuit aux brisures de chocolat, maintenant préparé avec des pépites de chocolat. »

Les clients de Subway Canada qui célébreront la Journée nationale du biscuit seront parmi les premiers et les seuls à faire l'expérience du Biscuit de 12 pouces avant son lancement dans les restaurants en 2024, pour une durée limitée. Pendant une journée seulement, Subway Canada lancera trois variétés exclusives du tout premier Biscuit de 12 pouces au pays.

Le Déesse verte : comme le sandwich n° 11 de la Série Subway, le biscuit Déesse verte est savoureux. Nappé d'une tartinade à la pistache, le Biscuit aux pépites de chocolat signature de Subway Canada est garni de pommes vertes et de copeaux de noix de coco, le tout recouvert d'un coulis de caramel. Le P'tite Italie : d'inspiration italienne comme le sandwich n° 14 de la Série Subway, le biscuit P'tite Italie est garni d'une tartinade de ricotta et de mini-pépites de chocolat, le tout recouvert de bleuets, de fraises, de framboises et de jus de citron frais, et délicatement saupoudré de sucre à glacer. Le Grand Club de Subway : il s'agit d'un véritable délice canadien inspiré du sandwich n° 1 de la Série Subway. Ce biscuit est nappé d'une tartinade au caramel et à l'érable et de confiture de bleuets, puis garni de tartelettes au beurre, de pacanes ainsi que d'un classique d'ici, le bacon.

Préparez-vous à fondre d'envie devant les Biscuits de 12 pouces, qui seront offerts le 4 décembre seulement, à compter de 13 h au 127, boulevard Bremner à Toronto. Nous les servirons selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks. Limite d'un biscuit par client. Dégustez-les en échange d'une contribution volontaire versée au programme Chacun son lunchMD de Subway Canada, en partenariat avec Banques Alimentaires Canada. Depuis cinq ans, ce programme vise à fournir des aliments nutritifs aux enfants dans le besoin pendant les vacances d'été, alors que de nombreux programmes de repas communautaires font relâche. Pour ceux qui ne sont pas à Toronto, gardez vos envies sucrées pour 2024 : le Biscuit de 12 pouces aux pépites de chocolat de Subway Canada sera en vente partout au pays.

Si cela ne suffit pas à satisfaire votre dent sucrée, Subway Canada propose une offre alléchante jusqu'au 31 décembre 2023. En tant que destination de choix pour les biscuits et juste à temps pour les Fêtes, Subway Canada vous offre 6 biscuits GRATUITS à l'achat d'une carte-cadeau de 30 $ en magasin ou en ligne.

* Dans les restaurants où les cartes-cadeaux SubwayMD sont acceptées. Limite de 4 codes QR attribués par commande. Ne s'applique pas aux commandes en lot. Offre valide jusqu'au 31 décembre 2023. Vous pourrez vous procurer les biscuits gratuits jusqu'au 31 janvier 2024.

30 novembre 2023

