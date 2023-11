/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation et action de visibilité - Apprendre tout au long de sa vie/





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Jeudi le 30 novembre midi, le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles et le CÉDA, deux centres d'éducation populaire de la ville de Montréal (CEPs) manifestent sur le pont Charlevoix qui relie leurs quartiers respectifs, Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri. Leur action vise à rappeler au ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville, qu'il est de sa responsabilité de financer l'éducation populaire à sa juste valeur.

Les Centres d'éducation populaire (CEP), logés dans des bâtiments excédentaires du CSSDM, sont menacés quant à leur maintien dans leurs locaux. Le lendemain d'une rencontre avec le ministre Bernard Drainville, quatre des six centres ont reçu une mise en demeure de la part du CSSDM leur intimant de payer l'entièreté de leur arriérage de loyer, s'élevant à environ 200 000$, faute de quoi ils s'exposeraient à des recours légaux. Les CEPs refusent de couper dans les activités qu'ils offrent pour payer un loyer qui leur a été imposé sous peine d'expulsion en 2017.

Qui : Ancrés dans leurs milieux de vie depuis plus de 50 ans, les CEP sont des organismes communautaires logés dans des bâtiments excédentaires du CSSDM. Ils offrent des ateliers d'alphabétisation, de francisation, de découverte littéraire, d'expression artistique et d'initiation à l'informatique, ainsi que des cuisines collectives, des activités culturelles et bien plus. Plus d'une vingtaine d'organismes partenaire ont aussi leurs locaux dans les CEP et sont touchés directement par ce manque de financement.

Quoi : Manifestation et action de visibilité

Où : Rassemblement au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, 2356 rue Centre à Montréal

Quand : le jeudi 30 octobre 2023. Rassemblement à 11h30, départ à midi.

