Tap4Fun lance Age of Apes sur Aptoide

LISBONNE, Portugal, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Tap4Fun, un important éditeur de jeux mobiles, a noué un partenariat stratégique avec Aptoide, le premier magasin d'applications alternatif, afin d'intégrer le célèbre jeu mobile de Tap4Fun, Age of Apes, qui compte plus de 35 millions de téléchargements, dans la plateforme de distribution Catappult d'Aptoide.

L'intégration vise à tirer parti de la vaste base mondiale d'utilisateurs d'Aptoide, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, en permettant aux utilisateurs d'Aptoide d'accéder en toute transparence à la gamme de jeux de Tap4Fun directement à partir du magasin d'applications Aptoide.

Connu pour avoir développé des jeux engageants, Tap4Fun a acquis une réputation d'entreprise de jeux innovante. Avec un portefeuille qui s'étend au-delà de Age of Apes, avec des titres populaires tels que Kiss of War, Brutal Age, Invasion, Brutal Age et Galaxy Empire, Tap4Fun sera en mesure de tirer parti du partenariat avec Aptoide pour présenter ses diverses expériences de jeu à un public mondial plus large.

Stan, directeur général de Tap4Fun, a exprimé son enthousiasme concernant la collaboration avec Aptoide. « Nous sommes ravis de nous associer à Aptoide pour présenter Age of Apes à un nouveau public mondial. La portée mondiale d'Aptoide s'aligne sur notre engagement à fournir aux joueurs des expériences de jeu de premier ordre. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Aptoide pour étendre l'accessibilité de nos jeux aux joueurs du monde entier ».

Le directeur général d'Aptoide, Paulo Trezentos, s'est fait l'écho de ce sentiment, soulignant la nature globale du partenariat. « La position de Tap4Fun en tant que société de jeux de premier plan, combinée à notre base mondiale d'utilisateurs, crée une synergie qui profitera à la fois aux deux entreprises et à nos utilisateurs. Ce partenariat reflète notre engagement à offrir une gamme diversifiée de jeux de haute qualité à notre public mondial ».

Le partenariat entre Tap4Fun et Aptoide marque un alignement stratégique visant à offrir une expérience de jeu étendue et diversifiée à un public mondial. Avec l'intégration de Age of Apes de Tap4Fun à Catappult, les deux sociétés font un pas de plus vers l'expansion d'un écosystème de distribution sécurisé, efficace et ouvert pour les joueurs mobiles du monde entier.

À propos d'Aptoide

Aptoide est la plateforme révolutionnaire de distribution d'applications et de traitement des paiements. Disponible par l'intermédiaire de divers canaux, dont Android, le Web, la télévision, l'iPhone ainsi que des solutions pour l'industrie automobile, la plateforme compte plus de 430 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications. Aptoide offre également aux OEM et au secteur des télécommunications la possibilité d'avoir leur propre App Store basé sur une API ou une solution de co-branding.

https://en.aptoide.com/

À propos de Catappult

Catappult, la plateforme de distribution révolutionnaire d'Aptoide et de Digital Turbine, est le guichet unique qui permet aux développeurs Android de se connecter à plusieurs magasins d'applications et à d'autres canaux de distribution mondiaux ? tels que Aptoide, Xiaomi, OPPO et bien d'autres. Avec plus de 430 millions d'utilisateurs, elle offre l'intégration la plus simple du secteur et des services complets, tels que l'acquisition d'utilisateurs, le marketing, la localisation et l'assistance.

Pour en savoir plus sur Catappult et ses services, rendez-vous sur le site www.catappult.io .

