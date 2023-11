Tineco Lance La Toute Première Campagne Trade Up





Tineco, pionnier dans le domaine de l'industrie des appareils électroménagers intelligents, dévoile sa première campagne Trade-Up, invitant tous les utilisateurs d'aspirateurs Tineco à découvrir le tout nouveau PURE ONE Station. Cette opération d'une durée limitée aura lieu du 1er au 10 décembre, permettant aux clients Tineco d'obtenir une réduction allant jusqu'à 160? pour l'achat d'un PURE ONE Station.

Afin de profiter de cette offre, il suffit de se rendre sur le site Web de Tineco et de remplir le formulaire. Ensuite, les participants sont invités à envoyer une photo du reçu de leur aspirateur précédent ou si le reçu n'est pas disponible, une photo de l'ancien aspirateur. Une fois les informations reçues, l'équipe marketing dédiée de Tineco les examinera attentivement et enverra un code. Celui-ci offre aux participants une remise exceptionnelle allant jusqu'à 160? sur l'achat d'un PURE ONE Station. Il suffit d'ajouter le code lors de la validation du panier sur la boutique en ligne Tineco ou sur Amazon afin d'en bénéficier.

« C'est vraiment une occasion extraordinaire pour nous de nous engager personnellement auprès de nos clients fideles », déclare Romeo Luo, directeur général de l'unité commerciale internationale de Tineco. « En tant que marque qui s'engage à offrir des expériences de nettoyage inégalées, nous nous lançons dans une campagne révolutionnaire qui non seulement invite nos clients à adopter la technologie de pointe de notre PURE ONE Station, mais encourage également les clients potentiels à explorer un tout nouveau domaine d'efficacité de nettoyage et de fonctionnalités innovantes. »

Le PURE ONE station offre une solution innovante de nettoyage. Cet appareil à la pointe de l'innovation se démarque de la concurrence grâce à sa station OmniHub, conçue pour simplifier la routine de nettoyage.

L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est le système d'autonettoyage Full-Path, alimenté par l'OmniHub. Ce système innovant assure un nettoyage ininterrompu pendant 60 jours, éliminant complètement les désagréments liés au vidage du bac à poussière. Avec son bac à poussière spacieux d'une capacité de 3 litres et son système d'autonettoyage Full-Path le PURE ONE Station garantit un processus de nettoyage en profondeur. Tous les recoins de l'appareil, de la tête de brosse au tube et au bac à poussière, sont facilement accessibles par l'air, ce qui permet d'obtenir un flux continu qui ne laisse aucune saleté.

De plus, le PURE ONE Station met en valeur la technologie révolutionnaire Pouch Cell batterie de Tineco, surpassant les capacités des batteries traditionnelles en offrant une durée de vie multipliée par trois. Grâce à cette innovation, les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter de la durée de vie trop courte du produit.

Le PURE ONE Station est disponible pour 799,99? sur Tineco et Amazon

À propos de Tineco

Tineco a été fondée en 1998 avec son premier SKU en tant qu'aspirateur et, en 2019, a été le pionnier du tout premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque a innové pour devenir un leader mondial proposant des appareils intelligents dans toutes les catégories de la maison, y compris l'entretien des sols, la cuisine et les soins personnels. Tineco se consacre à sa vision de marque qui consiste à faciliter la vie grâce à des technologies intelligentes et à de nouveaux appareils innovants en permanence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fr.tineco.com/.

