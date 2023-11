Certifié MCERTS : Dustroid d'Oizom redéfinit les normes en matière de surveillance environnementale





AHMEDABAD, Inde, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Oizom est fière d'annoncer son dernier succès : son moniteur de qualité de l'air Dustroid a obtenu avec succès la certification MCERTS. Cet accomplissement majeur, décerné par le Groupe CSA (Sira) au nom de l'Agence pour l'environnement (AE), souligne l'adhésion de Dustroid aux normes rigoureuses MCERTS P?rformanc? pour les moniteurs de particules indicatives dans l'air ambiant.

La certification MCERTS représente une étape importante, qui ajoute un niveau de crédibilité et de confiance aux capacités de Dustroid dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air. MCERTS fournit un cadre complet pour évaluer la performance des équipements de surveillance des émissions dans l'air, le sol et l'eau. L'obtention de cette certification signifie que Dustroid respecte et dépasse les normes élevées de qualité des données requises pour une surveillance précise de l'air ambiant.

Dustroid excelle dans la mesure des particules, notamment les PM2.5 et les PM10, avec une précision remarquable. Il s'agit donc d'un moniteur de poussière dans l'air essentiel pour suivre les niveaux de pollution dans les secteurs où les émissions de poussière sont élevées, tels que les chantiers de construction, les zones minières et les zones de démolition. L'exactitude et la rapidité de la collecte des données s'avèrent vitales pour le maintien de la conformité environnementale et la protection de la santé publique.

Kruti Davda, responsable des questions environnementales chez Oizom, a partagé son point de vue : « La certification MCERTS de Dustroid est plus qu'un accomplissement, c'est un engagement envers l'?xc?ll?nc?. Cela garantit que les industriels qui comptent sur nous pour surveiller la qualité de l'air peuvent le faire en toute confiance, en sachant qu'ils se conforment aux règles de l'environnement. »

Cette certification ne se contente pas de renforcer la réputation de Dustroid dans le domaine de la réglementation, elle le positionne également comme une solution accréditée et rentable pour une collecte de données précise et fiable. Ceci est crucial pour prendre des décisions éclairées dans les contextes réglementaires, faisant de Dustroid un choix privilégié pour les industries soumises à des normes ?nvironm?ntales strictes.

Grâce à sa technologie avancée et à la certification MCERTS, Dustroid consolide son statut de leader dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air. Il est le symbole de la fiabilité et de la précision, et fournit des solutions complètes de surveillance de la qualité de l'air dans différents secteurs.

À propos d'Oizom :

Oizom est une entreprise technologique innovante spécialisée dans les solutions de surveillance de l'environnement. L'entreprise est réputée pour ses systèmes avancés de surveillance de la qualité de l'air, qui sont conçus pour suivre avec précision un large éventail de paramètres environnementaux. Les solutions d'Oizom sont essentielles pour fournir des données sur la gestion de la qualité de l'air, aider à réduire la pollution et améliorer la santé publique.

