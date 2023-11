L'Association nationale des centres d'amitié se félicite de la réception multipartite et plaide en faveur des priorités cruciales





OTTAWA, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) se réjouit du succès de sa première réception multipartite à laquelle ont pris part le Parti libéral, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc Québécois et le Parti vert. Cet événement inédit a fourni une plateforme inclusive aux délégués des Centres d'amitié pour plaider en faveur de la prise en compte sans partisanerie des priorités des Centres d'amitié, avec un accent particulier sur le financement durable à long terme, les mécanismes d'intervention d'urgence lors des catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt, ainsi que sur la dévolution des services aux communautés autochtones urbaines.

Tenue le 29 novembre 2023 à Ottawa, la réception a servi de cadre à de solides discussions sur les défis uniques auxquels sont confrontées les communautés autochtones, et a permis aux délégués des Centres d'amitié de plaider en faveur d'un financement durable et prévisible pour assurer le succès continu de leurs programmes vitaux. Ces derniers ont également souligné l'importance de créer un mécanisme de financement dédié pour répondre efficacement aux urgences naturelles, et de reconnaître la vulnérabilité de nombreuses communautés autochtones urbaines à des crises telles que les incendies de forêt.

« Nous sommes reconnaissants aux participants du Parti libéral, du NPD, du Bloc québécois, du Parti vert et du Parti conservateur, et en particulier aux coorganisateurs qui ont permis à ce que cette conversation significative puisse avoir lieu pour nous aider à mieux répondre aux besoins immédiats et à long terme des communautés autochtones urbaines », a déclaré Jocelyn Formsma, directrice générale de l'ANCA, faisant également valoir qu' « Étant donné que le financement des Centres d'amitié prendra fin en 2025, il est important que tous les partis s'engagent avec nous, et nous espérons que nous pourrons compter sur leur soutien pour éviter de devoir interrompre des services que nous fournissons à plus d'un million de personnes. »

Les représentants politiques de chaque parti ont reconnu l'importance des questions soulevées par les délégués des Centres d'amitié et se sont engagés à tenir désormais compte des informations reçues dans l'élaboration de leurs politiques.

L'Association nationale des centres d'amitié reste fidèle à son engagement d'établir des partenariats solides et de favoriser un dialogue ouvert avec tous les partis politiques. Elle reste convaincue que les efforts de collaboration sont essentiels à la mise au point de politiques qui reflètent les divers besoins et aspirations des peuples autochtones urbains à l'échelle du Canada.

L'ANCA représente plus de 100 centres d'amitié locaux et associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard). Les centres d'amitié sont des centres communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les centres d'amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus vaste et le plus exhaustif au Canada.

