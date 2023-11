Consultation sur la cybersécurité : le CPQ est d'avis qu'il faut miser sur la prévention





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dépose aujourd'hui son mémoire dans le cadre de la consultation S'unir pour renforcer la cybersécurité du Québec. Le CPQ croit que le renforcement de la cybersécurité au Québec doit passer par la prévention, la sensibilisation et la formation de tous.

« Dans un monde numérique en constante évolution, protéger nos actifs numériques, données sensibles et la confiance de nos clients n'est pas seulement une responsabilité, c'est une stratégie essentielle. La cybersécurité assure la continuité des opérations, préserve la réputation de l'entreprise et renforce la confiance du marché, établissant ainsi les fondations d'une croissance durable dans l'ère digitale. En investissant dans des stratégies proactives, nous érigeons une barrière robuste contre les menaces émergentes. La prévention va au-delà de la protection des systèmes ; elle inclut la conscientisation et la formation des équipes, établissant ainsi une défense solide face aux attaques, renforçant la résilience de l'entreprise dans le paysage numérique en constante évolution » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ est d'avis que Québec doit miser sur le développement d'une nouvelle culture afin d'implanter d'emblée, la conscience du risque pour tous et il appert primordial d'unifier les forces et les ressources du Québec afin d'y parvenir stratégiquement et efficacement.

Parmi les solutions proposées, le CPQ invite Québec à se pencher sur l'élaboration d'un répertoire des outils déjà existants en matière de soutien et de prévention, en guise de référence. De plus, la réalité actuelle où la toile est accessible par tous, à partir d'appareils multiples parfois même liés au réseau de l'entreprise, justifie de prioriser la sensibilisation dans le cadre de l'éducation au Québec. Nous devons sensibiliser nos travailleurs de demain à ces enjeux, ainsi que les employeurs en leur assurant un soutien à cet égard.

Finalement, advenant que Québec souhaite légiférer en matière de cybersécurité, il sera essentiel de tenir compte des lois déjà en vigueur, de l'importance de l'harmonisation des différentes législations tant au provincial qu'au fédéral et de l'impact sur les entreprises. Le CPQ offre sa pleine collaboration au ministre de la Cybersécurité et du Numérique pour la suite.

Vous pouvez consulter le mémoire du CPQ sur son site Internet.

