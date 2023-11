Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Claudine Barabé est nommée, à compter du 11 décembre 2023, présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Mme Barabé est directrice du service juridique et de la santé et sécurité du travail au sein de la Centrale des syndicats du Québec.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. Luc Blouin est nommé, à compter du 30 novembre 2023, membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. M. Blouin est enseignant en criminologie au Collège de Maisonneuve.

Mme Marlaine Harton est nommée, à compter du 30 novembre 2023, membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Mme Marlaine Harton est avocate en pratique privée.

Tribunal administratif du travail

Mme France Legault est nommée, à compter du 4 décembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Legault est avocate à la Ville de Montréal.

École nationale de police du Québec

Mme Ginette Fortin est nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec et qualifiée comme membre indépendante.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Sophie Duchesne est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Société du Centre des congrès de Québec

Mmes Annie April et Catherine Privé ainsi que MM. Rénald Bergeron, Ian Gailer et Gilles Hamel sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

Mme Eliane Trudel est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société québécoise des infrastructures

M. Carl Gauthier est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

Université du Québec à Montréal

M. Frédéric Legault est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

