Révolution de la Cyber Week : Polysleep Transforme le Shopping en une Célébration Extravagante avec une Diffusion en Direct de 24 heures





MONTRÉAL, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 novembre, nous avons été témoins d'une fusion passionnante du shopping et du divertissement alors que nous accueillions tout le monde au Polysleep Fest en direct au milieu de leur frénésie du Black Friday sur toutes nos plateformes de médias sociaux !



Chez Polysleep, nous avons abandonné les tactiques conventionnelles du FOMO, nous lançant dans une mission pour transformer le Black Friday en plus qu'une simple journée de shopping - nous en avons fait une célébration avec le lancement de notre Festival Polysleep immersif.





L'équipe marketing de Polysleep a animé le segment de yoga lors de la première heure de la diffusion en direct de 24 heures sur toutes les plateformes de médias sociaux.

DIFFUSION DISPONIBLE ICI : https://lnkd.in/epY4v5PV

Chez Polysleep, nous avons préparé une extravaganza de 24 heures avec un contenu en direct et passionnant sur toutes nos plateformes sociales.

Les clients ont apprécié les festivités, chaque heure offrant une nouvelle opportunité de remporter des cadeaux fantastiques, faisant de ce Black Friday une célébration mémorable avec notre fantastique communauté !

Les participants ont pris part à une variété d'activités - jeux, défis, séances de fitness, karaoké, un gala spécial, et plus encore.

Les cadeaux horaires ont intensifié l'excitation, offrant à chacun la possibilité de se connecter et de s'amuser avec l'équipe Polysleep !





Nos animateurs du Polysleep Fest, Janeath Navaratnam et Miska Huynh, ainsi que notre équipe marketing, ont été sous les feux de la rampe pendant le segment du Gala Polysleep, où nous avons annoncé nos cadeaux en direct pendant 24 heures sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Dans le cadre de notre engagement envers la participation communautaire, le PDG et cofondateur de Polysleep, Jeremiah Curvers, a déclaré : "Le Festival Polysleep a été une opportunité unique pour nous de nous connecter avec nos clients de manière plus dynamique. Nous sommes ravis de la réponse positive et nous sommes impatients de proposer d'autres événements innovants à l'avenir."

À propos de Polysleep :

Polysleep est à l'avant-garde des produits innovants pour le sommeil. Engagé envers la qualité et le confort, Polysleep offre des solutions de sommeil de première qualité adaptées aux besoins diversifiés de ses clients avertis.

29 novembre 2023 à 17:10

