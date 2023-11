SubwayMD lance Le Grand Défi Canadien, qui donne aux amateurs de sandwichs une semaine pour exploiter leur légende intérieure et gagner des centaines de sandwichs gratuits





SubwayMD Canada a annoncé le lancement du Grand Défi Canadien, un concours national qui permet aux consommateurs d'exploiter leur légende intérieure pour gagner des millions de points de Récompenses Étoiles Subway.*

Ce défi s'ajoute aux multiples façons d'obtenir des points plus facilement grâce au nouveau programme de fidélisation Récompenses Étoiles de Subway. Les participants auront une semaine pour trouver les codes QR cachés un peu partout au pays et courir la chance de gagner l'un des 10 grands prix de 1 million de points de Récompenses Étoiles. Ceux-ci sont échangeables contre des centaines de sandwichs ou des milliers de biscuits ? les possibilités sont infinies!

« Dans la foulée du lancement des Récompenses Étoiles Subway, nous nous réjouissons d'offrir aux amateurs de Subway encore plus d'avantages avec leurs sandwichs préférés », a déclaré Liza Mazurkewich, responsable du marketing chez Subway Canada. « Nous avons vu les consommateurs faire beaucoup d'efforts pour obtenir des sandwichs Subway, et c'est avec plaisir que nous les récompensons avec Le Grand Défi Canadien. »

Les codes seront cachés dans les villes suivantes : Vancouver (Colombie-Britannique), Edmonton (Alberta), Saskatoon (Saskatchewan), Winnipeg (Manitoba), Toronto (Ontario), Québec (Québec), St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Halifax (Nouvelle-Écosse) et Fredericton (Nouveau-Brunswick).

Les gens peuvent en savoir plus sur l'emplacement des codes en visitant le compte Instagram de Subway Canada pendant la période du concours.

Une fois qu'ils auront numérisé les codes QR, les consommateurs seront dirigés vers la page de participation du concours, où ils devront entrer leurs coordonnées. Aucun achat requis.

Le défi commence officiellement aujourd'hui, le 29 novembre, à 00 h HE et se termine le mercredi 6 décembre à 23 h 59 HE.

Joignez-vous à la communauté en ligne de SubwayMD Canada au www.facebook.com/SubwayCanada ou suivez-nous sur Instagram : @SubwayCanada/@SubwayQuebec.

*Aucun achat n'est nécessaire. Ouverture le 29 novembre 2023 à 00 h HE. Fermeture à 23 h 59 HE le 6 décembre 2023. Sélection et/ou tirage au sort du gagnant le 8 décembre 2023 à 17 h 00 HE à Toronto, ON. Ouvert aux résidents légaux du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence. Dix (10) prix, chacun consistant en 1 000 000 de points de fidélité Récompenses Etoiles Subway® (VRAI : 5 000 $CAN). Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation admissibles reçus. Limite d'une participation par personne. Les participants admissibles peuvent participer en trouvant et en atteignant un emplacement de code QR, en scannant le code QR à l'emplacement du code QR en cadrant le code QR avec l'appareil photo de leur téléphone intelligent, et en soumettant toutes les coordonnées demandées via la page de renvoi liée au code QR. Dix (10) tirages au sort seront effectués successivement parmi toutes les inscriptions admissibles reçues pour chaque emplacement de code QR (un tirage par province / emplacement de code QR). Le règlement complet et les détails des prix peuvent être obtenus à recompensesetoilessubway.com/wp-content/uploads/2023/11/RE%CC%80GLEMENT-OFFICIEL-FR.pdf

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays et territoires dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau qui comprend des milliers de propriétaires de petites entreprises et d'entrepreneurs dévoués) qui s'engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2023.

29 novembre 2023 à 16:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :