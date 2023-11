ORA NÉE DE LA QUESTION : « PAPA, AURONS-NOUS UN POÊLE À BOIS À LA NOUVELLE MAISON ? »





Ao ût 2022 | Une séparation en douceur : L'initiative réconfortante de Mathieu Cloutier .

« Papa, aurons-nous un poêle à bois ? ». Ainsi est née Ora, une marque dédiée au bien-être des parents que des enfants.

Mathieu Cloutier et son ex-conjointe se sont réunis avec leurs enfants pour annoncer leur séparation. Pour les rassurer, Mathieu, le papa, a expliqué aux enfants qu'ils allaient déménager dans une belle demeure entourée d'arbres. Il a été vraiment marqué par la première réaction de son fils aîné de 4 ans qui a demandé : « Papa, aurons-nous un poêle à bois ? » Le petit garçon avait établi un lien entre la nature et des moments heureux en famille dans un chalet de la SEPAQ où il y avait un poêle à bois.

Quelques semaines plus tard, Mathieu, habile de ses mains, en fabriquant les meubles de leur chambre, a décidé de leur faire un petit poêle à bois décoratif. Ce fût une révélation immédiate; les enfants adorent. C'est un lieu rassembleur, un coin lecture loin des écrans, un endroit qui améliore le sommeil grâce à la lueur qui imite étonnamment bien un vrai feu.

D é cembre 2022 | L ' entourage demande des foyers, c ' est le début de l ' entreprise!

Porté par les réactions enthousiastes de son entourage, Mathieu Cloutier, entrepreneur d'expérience, a décelé le potentiel d'apporter chaleur et bien-être aux foyers avec les poêles à bois. Ainsi est née l'initiative Ora, une marque dédiée au bien-être tant des parents que des enfants.

En seulement 10 mois, une usine de fabrication locale et une stratégie de mise en marché ont été méticuleusement élaborées et l'entreprise a été en mesure de produire localement des foyers, les rendant disponibles en ligne. De plus, pour accompagner les tout-petits (et les plus grands), il y a l'application Ora qui agrémente chacun des moments autour du « feu »; que ce soit pour le son des crépitements, des histoires ou des berceuses, il y en a pour tous les goûts.

Novembre 2023 | Lancement officiel d'Ora. Une semaine apr è s la mise en ligne, succès imm édiat et un début fort prometteur.

Un an après l'initiative du papa, un succès immédiat, et un début fort prometteur. Avec près de 200K visionnements sur la vidéo de lancement sur TikTok, cette réception positive s'est également reflétée dans une entrevue accordée par Mathieu à l'émission de Paul Arcand, « Puisqu'il faut se lever ». Les petits poêles a bois Ora ont déjà trouvé sa place dans plus de 400 familles et cela ne cesse d'augmenter.

"Notre vision est de ramener nos traditions nordiques dans nos maisons et de les faire rayonner à l'international."

Un cadeau sens é , 100% qu é b é cois, qui apporte du bien- ê tre dans la famille.

Offrir un Foyer Ora, c'est partager la chaleur et la magie des moments en famille, créer un coin douillet où les histoires se racontent et où des souvenirs se forment.



Ora, en quelques mots, c'est :

Une gamme de petits po ê les à bois qui ram è ne nos traditions dans la chambre des enfants.

Une application proposant des crépitements, des histoires et des ambiances apaisantes.

Des valeurs humaines qui encouragent le rapprochement avec soi-m ê me, avec les autres et avec la nature.

Disponible sur : oramood.com

Banque d'images Ora : oramood.com/pages/media

