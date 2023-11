/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE - Les profs entament une 6e journée de piquetage/





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Jeudi matin, la présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, visitera les enseignantes et enseignants en grève des écoles Marie-Anne et Élan. Tout le monde pourra constater la détermination des profs de Montréal devant l'urgence d'améliorer les conditions d'enseignement. Les membres des médias présents pourront poser leurs questions à madame Beauvais-St-Pierre.

Date : Jeudi 30 novembre 2023







Heure : Entre 7 h et 8 h







Lieu : École Marie-Anne



100, rue Sauvé Est Montréal, QC H3L 1H1



Date : Jeudi 30 novembre 2023







Heure : Entre 9 h et 10 h







Lieu : École primaire Élan



3450, avenue De Lorimier Montréal, QC H2K 3X6



SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

29 novembre 2023 à 13:00

