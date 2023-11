Bahreïn, premier pays au Moyen-Orient à acquérir le système le plus récent utilisé pour le séquençage du génome humain





MANAMA, Bahreïn, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Royaume de Bahreïn, par l'intermédiaire de son ministère de la Santé, est devenu le premier pays du Moyen-Orient à acquérir et à inaugurer l'utilisation du système de pointe NovaSeqTM X Plus à des fins de séquençage du génome humain. Cette décision s'inscrit dans l'engagement du Royaume de continuer à développer des services thérapeutiques et diagnostiques conformes aux dernières avancées médicales mondiales, au bénéfice de la santé de tous.

Le Président du Conseil suprême de la santé, S.E. Le Lt Général Dr Shaikh Mohammed bin Abdulla Al Khalifa, a souligné les efforts en cours dans le cadre du Projet national sur le génome, qui vise à utiliser le séquençage des gènes pour adopter des politiques nationales de santé efficaces et des plans de gestion thérapeutique et préventive.

Pour sa part, la ministre de la Santé, le Dr Jaleela bint Al-Sayed Jawad Hassan a noté que l'acquisition de cet appareil est en ligne avec les efforts continus pour se tenir au courant des dernières tendances technologiques dans le domaine de la santé, tout en développant davantage le Centre national du génome, qui aura une incidence positive sur les divers services diagnostiques et thérapeutiques en place au profit de la collectivité.

C'est dans ce contexte que le Dr Gregory Essert, directeur général des marchés émergents chez Illumina, a déclaré : « Grâce à notre dernier dispositif spécialisé dans le séquençage du génome, le système NovaSeqTM X Plus, nous pouvons générer plus de 20 000 génomes entiers par an ? soit 2,5 fois notre capacité précédente. Nous sommes impatients de contribuer à l'objectif du Centre national du génome au Royaume de Bahreïn en utilisant la technologie pour mieux comprendre les maladies et les risques génétiques potentiels, développant ainsi des plans de soins de santé. »

De même, M. Abdelrahman Ramadan, le *directeur général* de Zahrawi Group, qui est le représentant local d'Illumina à Bahreïn, a souligné : « Nous pensons que le

Projet national sur le génome de Bahreïn, de concert avec la vision et la mission de Zahrawi Group, symbolise une étape importante vers l'excellence dans la recherche en génomique, favorisant la confiance et apportant des contributions significatives au bien-être des populations de la région du CCG et au-delà ».

Il convient de mentionner que le Projet national sur le génome a été lancé au Royaume de Bahreïn en 2019 et que des campagnes de sensibilisation ont été lancées par les institutions de santé publique pour encourager la participation communautaire au programme, avec un objectif de collecte de 50 000 échantillons d'ici 2024.

Une délégation nationale de spécialistes du Centre national du génome a été envoyée à l'Université Harvard aux États-Unis pour suivre une formation spécialisée, notamment sur les dernières méthodes de séquençage du génome, la classification des données biologiques, l'analyse clinique, l'analyse des données scientifiques et la gestion des données génétiques.

29 novembre 2023

