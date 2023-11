Avis aux médias - Le ministre du Travail présentera une mise à jour économique à l'Empire Club of Canada

La Fondation Desjardins, en collaboration avec ses partenaires internes et externes, a remis près 4 300 bourses d'études cette année pour soutenir la jeunesse. Parmi ces bourses, 1 466 ont été remises par la Fondation Desjardins elle-même, 2 717 ont...

Le ministre du Travail, Seamus O'Regan, sera à Toronto, en Ontario pour prononcer une allocution et participer à une discussion sur l'état des relations de travail au Canada et sur la manière dont les entreprises, les syndicats et le gouvernement...