La FCCQ lance la période d'inscription pour son programme gratuit d'apprentissage du français en entreprise en Outaouais, Estrie et Montérégie

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer l'ouverture d'inscriptions au programme « Développer des affaires en français » aux petites entreprises en Outaouais, Estrie et Montérégie. L'objectif du programme est d'encourager l'apprentissage du français pour les dirigeants et employés d'entreprises de moins de 25 personnes opérant actuellement dans une autre langue.

Un programme d'apprentissage gratuit

Le programme propose gratuitement une initiation au français en milieu de travail basée sur une méthode d'apprentissage par l'action, comprenant notamment des cours de français en petits groupes, ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'affaires et des activités de réseautage. Ce parcours est réalisé en partenariat avec les chambres de commerce locales, l'Université de Sherbrooke et l'École des entrepreneurs du Québec.

« Le français est un atout majeur pour le développement économique des entreprises québécoises, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'international. Grâce à ce nouveau programme, la FCCQ et ses partenaires permettent aux entreprises d'obtenir des retombées positives dans leurs affaires », souligne Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Le français, c'est bon pour les affaires!

L'usage du français revêt de nombreux avantages pour le développement des affaires :

Augmenter la satisfaction de la clientèle québécoise

Meilleure intégration à la communauté francophone

Élargir son réseau professionnel

Le français est en pleine expansion sur la scène internationale. Il représente :

16,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial

20 % du commerce de marchandises est réalisé en français

Troisième langue utilisée en affaires dans le monde(1)

Inscriptions possibles jusqu'au 22 décembre

Les entreprises peuvent déposer leur candidature jusqu'au 22 décembre 2023. Le nombre de places est limité. Toutes les candidatures doivent être envoyées aux chambres de commerce des régions : C hambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke , Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud et Chambre de commerce de Gatineau .

Ce programme est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, dans le cadre de Francisation Québec.

Pour plus d'informations sur le contenu du programme, les critères d'admission et l'inscription, visitez : https://affairesenfrancais.ca/

(1) Source: Le Soleil

