Huawei lance une bourse conjointe avec l'UIT et progresse dans le domaine de l'inclusion numérique





Huawei a annoncé avoir apporté la connectivité à 90 millions de personnes dans les régions isolées de près de 80 pays, respectant ainsi son engagement auprès de la Partner2Connect Digital Coalition (P2C) de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'annonce a été faite dans le cadre du premier rapport d'étape de Huawei depuis son adhésion à la Coalition l'année dernière.

Dr Liang Hua, président du conseil d'administration de Huawei, a fait cette annonce lors du Forum sur le développement durable 2023 de l'entreprise, dont le thème était « Prospérer ensemble avec la technologie : réaliser le développement durable. » L'événement a également réuni des figures emblématiques du secteur des technologies telles que Doreen Bogdan-Martin, la Secrétaire générale de l'UIT, Jeffrey Sachs, président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et commissaire de la Commission à haut débit des Nations unies pour le développement, ainsi que des représentants de ministères et des régulateurs du secteur des télécommunications de pays comme le Pakistan ou le Ghana. Au coeur des échanges, le rôle de l'infrastructure numérique dans la promotion du développement durable et dans la construction d'un monde plus intelligent, plus vert et inclusif.

« Les infrastructures numériques modernes, telles que la connectivité et les capacités de calcul, sont aussi importantes pour le développement socio-économique que les infrastructures physiques traditionnelles, telles que les routes. Cette infrastructure numérique émergente jouera un rôle clé dans le développement durable de la société dans son ensemble.», a indiqué Dr Liang Hua lors de son discours. « L'informatique est un moteur essentiel de la productivité dans l'économie numérique. Un déploiement plus rapide de l'infrastructure informatique contribuera à accélérer la transition numérique dans de nombreux secteurs et à promouvoir une intégration plus profonde entre les économies numérique et réelle. Cela peut promouvoir davantage la stabilité économique mondiale et le développement durable. »

Complétant le commentaire de Dr Liang Hua, Doreen Bogdan-Martin, la Secrétaire générale de l'UIT, a déclaré : « Plutôt que de choisir entre technologie et développement durable, il est préférable d'avoir les deux ! Progressons ensemble avec la technologie. Créons un avenir numérique qui favorise le progrès des personnes et de la planète. »

Huawei croit fermement que les talents numériques sont la clé de l'innovation technologique future. Afin de favoriser un engagement numérique plus large et de former les dirigeants de demain, l'entreprise a décidé de renforcer son partenariat avec l'UIT en lançant une bourse appelée « Programme UIT de Generation Connect Young Leadership en partenariat avec Huawei. »

La bourse sera ouverte aux candidatures au début de l'année prochaine et durera trois ans. Chaque année, 30 jeunes visionnaires âgés de 18 à 28 ans, venant du monde entier, seront accompagnés dans la réalisation de leurs projets visant à utiliser le numérique comme levier pour le développement communautaire.

A ce sujet, Jeff Wang, président du département des affaires publiques et des communications de Huawei, a déclaré : « Huawei est fier de s'associer à l'UIT pour soutenir cette cause importante et nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir l'impact concret de ces jeunes visionnaires dans la promotion de l'inclusion numérique à travers le monde. Le soutien que les participants recevront comprend des contributions financières à leurs projets, un mentorat assuré par des experts de l'UIT et de Huawei, ainsi que des opportunités de participer à des événements conjoints. »

« Grâce aux efforts communs de l'UIT et de Huawei, les jeunes apprendront, contribueront et prendront les rênes du monde numérique de demain », a déclaré Dr Cosmas Luckyson Zavazava, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT. « Le numérique est un levier essentiel pour accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Nous encourageons les jeunes à repousser les limites de l'écosystème numérique mondial en pleine expansion et à apporter des contributions innovantes à celui-ci. Je remercie Huawei pour ce formidable partenariat et suis très enthousiaste à l'idée de voir l'impact international que ce projet va avoir. »

La Coalition P2C, lancée par l'UIT, vise à promouvoir de manière significative la connectivité et la transformation numérique dans le monde, en donnant la priorité aux communautés isolées des pays et régions dépourvus d'accès numérique. Huawei a adhéré à cet engagement international l'an dernier, fixant comme objectif d'apporter la connectivité à environ 120 millions de personnes vivant dans ces régions dans plus de 80 pays d'ici 2025. Jusqu'à présent, Huawei a proposé 2 066 opportunités de formation au Cambodge, premier partenaire de l'UIT dans le cadre de l'initiative P2C, en collaboration avec des acteurs locaux tels que des ministères et des universités.

29 novembre 2023 à 10:40

