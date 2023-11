L'ACESI publie un nouveau plan stratégique et cerne les changements nécessaires pour assurer une formation en sciences infirmières de qualité à l'avenir





OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) a émis aujourd'hui une déclaration annonçant la publication d'un plan stratégique audacieux et courageux pour 2023-2028, qui cerne les changements nécessaires pour assurer la prestation d'une formation en sciences infirmières de qualité au Canada. Le plan comprend les objectifs suivants de l'ACESI :

Faire progresser l'indigénéité, l'équité, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité et la lutte contre le racisme parmi les étudiantes et étudiants, les enseignantes et enseignants cliniques, les membres du corps professoral et le personnel.

parmi les étudiantes et étudiants, les enseignantes et enseignants cliniques, les membres du corps professoral et le personnel. Diriger l'excellence dans la formation en sciences infirmières à l'échelle nationale, contribuer à son avancement sur la scène internationale et promouvoir le scholarship en sciences infirmières.

à l'échelle nationale, contribuer à son avancement sur la scène internationale et promouvoir le scholarship en sciences infirmières. Collaborer avec des collègues du domaine à travers le pays sur un plaidoyer politisé à tous les niveaux de gouvernement pour permettre aux infirmières et infirmiers de s'épanouir de la formation à la profession.

à tous les niveaux de gouvernement pour permettre aux infirmières et infirmiers de s'épanouir de la formation à la profession. Promouvoir des normes nationales d'excellence en formation qui favorisent le meilleur des sciences infirmières à chaque niveau.

qui favorisent le meilleur des sciences infirmières à chaque niveau. Codéfinir de nouveaux modèles de formation clinique et interprofessionnelle aux côtés des partenaires de pratique et des étudiantes et étudiants en sciences infirmières et promouvoir le mentorat comme une responsabilité parmi l'ensemble des infirmières et infirmiers.

aux côtés des partenaires de pratique et des étudiantes et étudiants en sciences infirmières et promouvoir le mentorat comme une responsabilité parmi l'ensemble des infirmières et infirmiers. Réinventer et soutenir la formation en sciences infirmières requise pour la pratique avancée, les rôles de leadership et la spécialisation qui émergent dans le système de soins de santé canadien.

Les écoles de sciences infirmières sont confrontées à d'importants obstacles en matière de financement. Les inscriptions ont augmenté pour remédier à une grave pénurie d'effectifs infirmiers. Cependant, les modèles de financement ne parviennent souvent pas à couvrir les coûts accrus liés à la formation de cohortes croissantes d'étudiantes et d'étudiants pour un système de santé très complexe. « Nous devons être proactifs pour garantir que les fonds spécifiquement destinés aux écoles de sciences infirmières servent à appuyer les budgets des écoles comme prévu », a déclaré la présidente de l'ACESI, Alice Gaudine.

Les gouvernements et les employeurs poussent les écoles de sciences infirmières à raccourcir les programmes de formation pour les infirmières et infirmiers autorisés et à préparer les nouvelles et nouveaux diplômés à gérer la charge de travail des infirmières et infirmiers expérimentés lors de leur entrée sur le marché du travail. Les infirmières et infirmiers autorisés sont avant tout des travailleuses et travailleurs du savoir et des penseuses et penseurs critiques qui prennent des décisions importantes, souvent de vie ou de mort, dans des contextes cliniques complexes et évolutifs. Elles et ils ont besoin d'une formation solide et de haut calibre, ainsi que d'un soutien et d'un mentorat dès leur entrée en pratique afin d'assurer la sécurité des patients.

En raison d'une grave pénurie de stages en milieu clinique, les écoles de sciences infirmières offrent aux étudiantes et étudiants des expériences d'apprentissage novatrices et basées sur la pratique grâce à la simulation. Pour y parvenir efficacement, elles ont besoin d'un financement important pour des centres de simulation dotés de ressources suffisantes et d'instructrices et instructeurs correctement formés.

Malgré un financement limité, les écoles de sciences infirmières se sont unies pour faire la promotion de l'indigénéité en élaborant et en mettant en oeuvre des changements aux programmes d'études et des stratégies d'enseignement, en partenariat avec les communautés des Premières Nations, métisses et inuites. L'objectif est de répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation d'une manière authentique, axée sur la nation, dirigée par la communauté et décolonisée. Un plus grand soutien public est toutefois nécessaire pour assurer des programmes novateurs de formation en sciences infirmières et augmenter le nombre de programmes, offrant ainsi aux étudiantes et étudiants des Premières Nations, métis et inuits vivant dans des régions rurales et éloignées un meilleur accès à cette formation.

En ce qui concerne les obstacles à la profession infirmière qui ne sont pas liés aux ressources, l'ACESI souligne que l'examen NCLEX désavantage celles et ceux dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. De plus, bien que la réussite de cet examen soit une exigence obligatoire pour obtenir un permis d'exercice dans la plupart des juridictions canadiennes, il existe un manque de données probantes démontrant qu'un examen menant à l'obtention d'un permis améliore la sécurité des patients. Les pays dans lesquels les nouvelles et nouveaux diplômés ne sont pas tenus de passer un examen pour obtenir un permis d'exercice, comme le Royaume-Uni, n'ont constaté aucune donnée probante que cela compromette la sécurité des patients.

Le nouveau plan stratégique de l'ACESI envisage un système de formation en sciences infirmières uni, inclusif, équitable, diversifié, novateur et adéquatement soutenu pour produire des infirmières et infirmiers diplômés compétents, encadrés et préparés à prendre soin de la population canadienne dans un paysage de soins de santé complexe et évolutif.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour l'enseignement, la recherche et l'avancement des connaissances en sciences infirmières et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

Site Web : www.casn.ca

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

29 novembre 2023 à 10:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :