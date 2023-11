ATLAS RENEWABLE ENERGY REÇOIT DE LA BNDES LE PLUS IMPORTANT PRÊT EN DOLLARS JAMAIS ACCORDÉ À UNE ENTREPRISE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR LE PLUS GRAND AAE D'ÉNERGIE SOLAIRE D'AMÉRIQUE LATINE





Le prêt de 447,8 millions d'USD, le plus important jamais accordé par la BNDES dans le domaine des énergies renouvelables, aidera Atlas Renewable Energy à construire la centrale solaire de Vista Alegre.

SAO PAULO, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, développeur international et l'un des producteurs d'électricité indépendants (IPP) les plus importants et à la croissance la plus rapide en Amérique latine, a obtenu un prêt de 447,8 millions USD (équivalent à 2,18 milliards R$) de la banque de développement brésilienne (BNDES), le plus grand prêt en dollars américains de la banque dans le domaine des énergies renouvelables à ce jour, pour construire la centrale solaire de Vista Alegre. Avec une capacité installée de 902 MWp, équivalant à 768 MWac, la centrale produira en moyenne 200 MW ou 2 TWh par an, évitant 2,4 millions de tonnes de CO2 au cours de ses 20 années d'exploitation - ce qui équivaut à produire suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 3 millions de personnes. https://www.atlasrenewableenergy.com/en/atlas-renewable-energy-secures-bndes-first-us-dollar-loan-for-a-renewable-energy-project-in-brazil-2/

Vista Alegre, le plus grand projet solaire construit en une seule phase au Brésil, fournira de l'électricité à Albras pendant 21 ans dans le cadre d'un accord d'achat d'énergie (AAE). ). Ce financement marque la deuxième collaboration entre la BNDES et Atlas, après le financement réussi de la centrale solaire de Boa Sorte (438 Mwp) , une autre coentreprise avec Albras, qui fournira également de l'énergie propre pour la production d'aluminium. Vista Alegre permet à Atlas de continuer à se positionner en tant que leader dans les AAE en dollars américains pour les grands consommateurs d'énergie au Brésil. La construction a débuté en 2023 et le projet devrait commencer à fournir de l'énergie propre à Albras d'ici 2025.

« Nous sommes incroyablement fiers de ce projet qui devient un symbole instantané au Brésil et en Amérique latine des progrès significatifs qui peuvent être réalisés pour faire avancer la transition énergétique avec l'aide de partenaires financiers locaux. Nous tenons à remercier la BNDES pour son soutien et sa confiance en offrant à Atlas Renewable Energy le plus grand prêt en dollars jamais accordé à un projet d'énergie renouvelable. Nous sommes également fiers que Vista Alegre intègre les meilleures pratiques ESG du secteur, avec de puissants programmes sociaux qui défendent, soutiennent et renforcent la communauté locale », a déclaré Carlos Barrera, PDG d'Atlas Renewable Energy.

Le projet solaire, qui créera plus de 2 500 emplois pendant sa phase de construction, continuera à promouvoir les meilleures pratiques ESG grâce à une exécution solide du projet, afin de fournir des avantages à long terme aux communautés environnantes pendant les phases de construction et d'exploitation. Atlas mettra en oeuvre son programme social phare, « We are all part of the same energy », afin de promouvoir la diversité et l'inclusion dans la construction de ses projets d'énergie renouvelable en améliorant les compétences des femmes locales afin d'augmenter leur participation à au moins 15 %. Atlas mettra également en oeuvre son programme primé Ed-Mundo , qui vise à former de jeunes étudiants à la programmation, aux technologies de l'information, à la robotique et à l'entrepreneuriat dans les communautés défavorisées. Le programme permet aux étudiants de devenir des protagonistes de la transformation sociale en créant des opportunités de travail et d'autres sources de revenus pour leurs communautés.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société internationale de production d'énergie renouvelable avec plus de 4 GW de projets sous contrat, dont 2,2 GW sont opérationnels. Atlas s'est spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable depuis le début de l'année 2017. La société dispose d'une équipe expérimentée avec une profonde expertise du marché mondial de l'électricité et des énergies renouvelables, avec le plus long historique dans l'industrie des énergies renouvelables en Ibéro-Amérique.

La stratégie de l'entreprise consiste à aider les grandes entreprises à passer à une énergie 100 % propre. Atlas Renewable Energy est largement reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle, ainsi que pour ses antécédents de longue date en matière d'ESG et de développement durable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.atlasrenewableenergy.com

