DREAM Recrutement International : Un Pas de Plus vers l'Excellence

Drummondville, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Excités de partager une nouvelle extraordinaire, nous sommes honorés d'annoncer que notre présidente, Ahlem Ben Mefteh, a été choisie par le Centre d'Encadrement des Jeunes Femmes Immigrantes (CEJFI) en tant que femme entrepreneure distinguée, ayant brillée lors des activités de formation et d'entrepreneuriat. Cette reconnaissance exceptionnelle s'est concrétisée par l'attribution du prestigieux prix de lauréate de la 1ère édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif 2023.

En tant que leader visionnaire de DREAM Recrutement International, cette réalisation atteste de notre dévouement envers l'excellence dans le domaine du recrutement international. Cela renforce notre engagement continu à fournir des solutions de recrutement exceptionnelles et à contribuer au développement professionnel de nos clients.

Notre présidente, Ahlem Ben Mefteh, exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ce succès. Leur dévouement et leur soutien ont été essentiels dans cette incroyable aventure entrepreneuriale. Votre soutien continu est notre moteur pour aller encore plus loin et atteindre de nouveaux sommets.

DREAM Recrutement International tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont été partie prenante de notre parcours jusqu'à présent. Ensemble, nous sommes prêts à relever de nouveaux défis et à poursuivre notre mission de connecter les talents internationaux aux opportunités professionnelles.

À propos de DREAM Recrutement International

DREAM Recrutement International est une agence de recrutement de premier plan, dédiée à la recherche et à la sélection des meilleurs talents francophones à l'échelle mondiale. Forts d'une équipe passionnée et d'une approche axée sur l'excellence, nous sommes déterminés à créer des partenariats durables entre les candidats exceptionnels et les entreprises prospères au Québec.

Ahlem Ben Mefteh

Présidente

DREAM Recrutement International

[email protected]

+1 (819) 469-6010

www.dreamrecrutement.com

Numéro de permis CNESST : AR-2202369

