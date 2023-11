AV-Comparatives dévoile les résultats de ses tests de protection avancée contre les menaces de 2023 pour les principaux produits de cybersécurité destinés aux entreprises et aux consommateurs





AV-Comparatives a publié les résultats de 15 produits de sécurité grand public et d'entreprise de son test de protection avancée contre les menaces de 2023

« Les tests montrent que les principaux logiciels de sécurité excellent dans le blocage des menaces ciblées, les fournisseurs augmentant constamment leurs défenses. »

? Andreas Clementi, fondateur et directeur général d'AV-Comparatives

INNSBRUCK, Autriche, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le test de protection avancée contre les menaces mené par AV-Comparatives utilise un éventail diversifié de scénarios d'attaque, remettant en question les programmes de sécurité testés pour contrecarrer les menaces avancées. Ces menaces englobent diverses techniques conçues pour échapper à la détection par les logiciels de sécurité, y compris les attaques sans fichier, l'obfuscation de code et l'utilisation d'outils de système d'exploitation légitimes. Le déguisement de code malveillant complique davantage la détection, tandis que l'exploitation de programmes système légitimes à des fins malveillantes permet aux cybercriminels de fonctionner discrètement, échappant aux mesures de sécurité.

Dans le cadre des tests avancés de la protection contre les menaces, AV-Comparatives intègre des techniques de piratage et de pénétration qui simulent l'accès non autorisé à des systèmes informatiques internes par des attaquants. Les protocoles de test sont basés sur un sous-ensemble des tactiques, techniques et procédures (TTP) décrites dans le cadre MITRE ATT&CK®. De plus, les tests intègrent une évaluation des fausses alarmes pour s'assurer que les produits de sécurité n'inondent pas les utilisateurs d'alertes inutiles.

Dans cette évaluation complète, sept produits antivirus grand public et huit solutions de sécurité des terminaux d'entreprise pour Windows ont fait l'objet de tests rigoureux, en se concentrant sur leurs capacités à se défendre contre des menaces complexes et ciblées. Tous les produits testés, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, ont été soumis à une défense contre 15 attaques ciblées distinctes et complexes.

Voici certains des produits de sécurité destinés aux entreprises qui ont été testés : Avast Ultimate Business Security, Bitdefender GravityZone Business Security Premium, CrowdStrike Falcon Pro, ESET PROTECT Entry avec ESET PROTECT Cloud, G Data Endpoint Protection Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Select avec KSC, VIPRE Endpoint Detection and Response et VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard.

Fait remarquable, les huit produits d'entreprise listés ci-dessus ont réussi à bloquer au moins huit des quinze attaques avancées, ce qui leur a valu la certification ATP Enterprise tant convoitée d'AV-Comparatives.

Les programmes de sécurité testés destinés aux consommateurs comprenaient : Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security et Kaspersky Standard.

Parmi ceux-ci, six produits ont obtenu la notation « ADVANCED » ou « ADVANCED+ ».

Le rapport des tests de protection avancée contre les menaces de 2023 peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web de l'institut : https://www.av-comparatives.org/testmethod/advanced-threat-protection-tests/

Dans un ajout passionnant, AV-Comparatives prendra fièrement la scène lors d'une présentation dédiée et apportera son expertise à la table ronde portant sur l'efficacité des tests Realworld pour les solutions EDR et XDR.

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le site Web officiel de l'AVAR à https://aavar.org/cybersecurity-conference/ .

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement reproduisant le monde réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.

Contacts : e-mail : [email protected]

Tél. : +43 720115542

Contact : Peter Stelzhammer

29 novembre 2023 à 10:02

