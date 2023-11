Approvisionnement des réseaux autonomes en énergie renouvelable - Plus de 25 M$ pour soutenir le raccordement de Clova au réseau principal d'Hydro-Québec





LA TUQUE, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, une contribution financière de 25,1 millions de dollars à Hydro-Québec pour soutenir le raccordement du hameau de Clova à son réseau électrique principal.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

À terme, le projet de raccordement, qui est évalué à plus de 31,3 millions de dollars, permettra d'éliminer la dépendance aux combustibles fossiles de Clova, qui est actuellement alimenté par une centrale thermique au diesel.

« Devenir le premier État carboneutre en Amérique exige des efforts de décarbonation partout au Québec. En se raccordant au réseau d'Hydro-Québec, Clova se tourne vers des sources d'énergies renouvelables pour s'alimenter. C'est avec des initiatives du genre qu'on réussira la transition énergétique du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec ce projet, on compte éliminer la majorité des émissions de gaz à effet de serre associées à la centrale thermique actuelle, soit près de 800 tonnes d'équivalent CO 2 par année. Nous sommes ravis d'appuyer cette initiative, qui s'inscrit dans les orientations de notre Plan pour une économie verte 2030, lequel vise à réduire la dépendance des réseaux autonomes aux combustibles fossiles. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les citoyens de Clova souhaitaient que leur alimentation en électricité provienne d'une solution plus respectueuse de l'environnement. En soutenant le raccordement de Clova au réseau d'Hydro-Québec, on répond à leur demande tout en contribuant à l'atteinte de la carboneutralité en Mauricie et dans tout le Québec. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Fait saillant :

Dans le cadre de l'action 1.10.1.1 du plan de mise en oeuvre du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement prévoit des orientations et des actions en matière de transition énergétique, notamment celle d'accompagner les communautés hors réseau dans la planification et l'implantation de projets d'énergie renouvelable.

